Good Omens dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Good Omens oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Good Omens dizisi çoğunluğu genç kesim tarafından izlenilen son dönemlerde popüler olan ve popülerliğini koruyan bir dizidir. Sizler için Good Omens dizisini detaylı bir şekilde araştırdık ve sizlere derledik.

Good Omens Dizisinin Konusu Nedir?

Fantastik ve komedi yönü zengin olan Good Omens dizisinin konusu, Cennet ile Cehennem arasında bulunan son savaşa dayanmaktadır. Dizinin ilk bölümü Adem, Havva, elma ağacı, Cennet Bahçesi ve onun yasak meyvesinin yenilmesi ile başlayan yaratılış hikayesi ile başlamaktadır. Bu dizinin başrolünde Crowley isimli bir iblis ile Aziraphale isimli bir melek bulunmakta olup onların yaşantısı izlenilmektedir.

Dizide yaşanan olayların üzerinden binlerce yıllar geçmiş ve ardından kıyametin 11 yıl öncesi hava koşulları nedeni ile karanlık bir gün ve gecede birden kötülük yükselmeye başlar ve şeytanın oğlu Dünya'ya gönderilir. Zamanını burada geçirmiş olan Crowley adlı iblis aracılığı ile çocuğunun Amerikan Büyükelçisi çocuğu ile değiştirilmesini istemektedir. Böylece sözünü geçirecek yaşa gelene kadar iyi ve rahat bir yaşam sürmesini planlamaktadır. Çocuklar işler yolunda gitmeyen bir şekilde o gece görevli olan şeytanlar tarafından değiştirilmektedir. Sonrasında aradan geçen yıllar Crowley ile Aziraphale Deccal’in büyürlerken davranışlarında olayların etkili olup böylece kıyametin gerçekleşmesini önlemeyi düşünmektedirler. Çünkü bu iki kişide dünyadaki hayatlarından vazgeçmeyi istememektedir. Böylece yaşananlar dizide konu olmuştur.

Good Omens Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Herkes tarafından ilgi ile izlenilen Good Omens dizisi toplamda 1 sezon yayınlanmış ve yaklaşık olarak 6 bölüm bulunmaktadır. Good Omens dizisinin bir bölümü ortalama olarak 51 dakika ile 58 dakika arasında yer almaktadır.

Good Omens Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Good Omens dizisinin muhteşem kadrosu, ilk olara iki başrol karakterleri Crowley ve Aziraphale’den bahsedilmelidir. Dizide Crowley karakterini canlandıran David Tennant'dir. Diğer başrol oyuncusu melek Aziraphale’i canlandıran iMichael Sheen'dir.

Good Omens Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Good Omens dizisinin ünlü yönetmeni Douglas Mackinnon’dır.

Good Omens Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Good Omens dizisinin yapımcı kadrosu: Neil Gaiman başta olmak üzere sırası ile Caroline Skinner,

Chris Sussman, Rod Brown ve Rob Wilkins şeklindedir. Ayrıca bu harika dizinin yapım şirketleri sırası ile aşağıdaki gibidir.

Narrativia, The Blank Corporation, Amazon Studios ve BBC Studio' dur.

Good Omens Dizisinin Senaristi Kimdir?

Good Omen dizisinin senaristliğini ise üslenen Neil Gaiman’dir.

Good Omens Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

Good Omens dizisinin imdb puanı izleyicilerinden aldığı oylar sonucunda 8,1 puana ulaşmıştır. Bu dizi son zamanların en iyi komedi ve fantastik dizileri arasında yer almıştır.