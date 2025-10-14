Gönül verdiği her güzeli terk edip gitmişti… Annesi en sonunda duruma el koydu: Geldin 50 yaşına, artık durul da evlen be oğlum!

Haberin Devamı

Adını anan rol adlığı filmleri ve başarılı performanslarını öve öve bitiremese de aşk hayatındaki durumu hep ona şüpheyle bakılmasına yol açıyordu.

SEVDİĞİ HER KADINI TERK EDİP GİTMİŞTİ

Sinema ve moda dünyasının en ünlü güzelleriyle aşklar yaşadı, kariyerinin başından bugüne kadar hayatına sayısız kadın girdi ancak hepsini terk etti.

Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşını geçmesine rağmen terk etmediği tek kadın oldu

Üstelik bu terk edişlerin şekli yüzünden de duymadığı kalmadı: Leonardo DiCaprio, kendisinden çok daha genç kadınlarla çıkmasıyla ünlendi ve bu da hayranları arasında kız arkadaşları için "25 yaş altı kuralı" olduğu yönünde bir teoriye yol açtı.

Haberin Devamı

Aslında aşkları uzun ömürlü oluyordu ancak hayatına giren tüm kadınlardan onlar 25 yaşını doldurunca ayrılmıştı. Hatta kimi zaman bu sevgililerinin 25’inci doğum günlerinin hemen ardından yapmıştı.

ZATEN KENDİ DE HUYUNDAN VAZGEÇECEKTİ

Bu kuralı bozan ise 2023’ten beri aşk yaşadığı İtalyan model Vittoria Ceretti oldu. Esmer güzeli çoktan 27 yaşına geldi ve buna rağmen Leo’yla yaşadığı aşk sürüyor.

Ünlü oyuncu yakın zaman önce verdiği bir röportajda zaten artık belli bir olgunluğa eriştiğini söylemiş ve aşk hayatında da bu olgunluğun getirdiği değişiklikler olacağının sinyalini vermişti.

Leonardo DiCaprio'nun annesi Irmelin Indenbirken kariyerinin başından beri oğlu Leo'nun hem en büyük destekçisi hem de akıl hocası

Ancak Leonardo DiCaprio’nun adı “usta çapkın”a çıktıktan sonra durulmasının ve “yaşı büyüyen” son sevgilisini terk etmeyişinin arkasında kendi verdiği karar kadar annesinin de etkisi vardı.

Haberin Devamı

Söylentilere göre Leo’nun kariyerinin başından beri en büyük destekçisi olan, kırmızı halılarda sık sık koluna taktığı, akıl hocası da olduğu söylenen annesi Irmelin Indenbirken en sonunda oğlunun aşk hayatı konusunda da devreye girdi.

Oğlunun yuva kurmasını çok arzu eden, içten içe torun hasreti de çeken anne Irmelin Indenbirken, Leo’nun kız arkadaşı Vittoria Ceretti’den ayrılmamasının arkasındaki isim oldu.

ANNESİ DEVREYE GİRDİ: ARTIK DURUL DA YUVANI KUR!

Oğluna o meşhur İbiza tatillerinde bile eşlik eden annesi zaten çoktan gelin adayı Vittoria Ceretti’yle tanışmış ve ikili gayet iyi anlaşmıştı. Irmelin Indenbirken, onu oğluna ve kendine layık bir gelin gibi görmüş olacak ki iddialara göre Leonardo DiCaprio’dan bu ilişkiye sahip çıkmasını ve sevgilisini terk etmemesini istedi.

Annesi zaten tanışıp çok sevdiği gelin adayı Vittoria Ceretti'yle oğlunun ayrılmasını istemiyor

Haberin Devamı

Zaten yaşı ilerleyen ve artık durulup daha farklı bir hayat yaşaması gerektiğini yavaş yavaş kavrayan Leo da annesinin bu ricasını kırmak yerine gayet güzel giden ilişkisini sürdürmeye karar verdi.

Çifti yakından tanıyan kaynaklar anne Irmelin Indenbirken ve gelin Vittoria Ceretti’nin arasının gayet iyi olduğunu ve iki kadının çok iyi anlaştığını söylüyor.

Bunda Vittoria Ceretti’nin kendine güvenen, sağlam duruşunun ve İtalyan olmasının da etkisi büyük. Leo’nun ailesinin kökleri İtalya’ya dayanıyor.