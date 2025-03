Gönül ferman dinlemedi… 70’lerinden sonra aşka düştüler… ‘Yüreğime söz geçiremedim’

Haberin Devamı

Sonra sık sık birlikte görülmeye, gizlice çıktıkları yemek randevularından dönerken paparazzilere yakalanmaya başladılar.

Yıllar süren arkadaşlaıklarından sonra bir dizi için birlikte kamera karşısına geçen Hollywood'un iki yaşayan efsanesi en sonunda aşka düştüler...

DİZİ İÇİN AŞIK ROLÜ YAPIYORLARDI... KALPLERİ BEKLEMEDİKLERİ ANDA BİRLEŞTİ

Only Murders in the Building dizisinde birlikte oynayan, ekran önünde aşıkları canlandıran Meryl Streep ve Martin Short uzun zamandır birlikte olduklarını, aralarında bir aşk doğduğunu itiraf etmekten kaçınıyordu.

“Biz sadece rol arkadaşıyız” demişler, verdikleri samimi pozları da buna bağlamışlardı. İki dev yıldızın yakın çevrelerine ise bu aşkı çoktan anlattıkları söyleniyordu.

Son zamanlarda sürekli bir arada görülseler de yaşadıkları ilişkiyi inkar eden Meryl Streep ve Martin Short'un bir yıldan biraz fazla bir süredir birlikte oldukları anlaşıldı

Haberin Devamı

En sonunda beklenen itiraf 75 yaşındaki Meryl Streep’ten geldi ve yıldız oyuncu 74 yaşındaki rol arkadaşı Martin Short’la aşk yaşadıklarını söyledi.

ÖMRÜN SONBAHARINDA BEKLEMEDİKLERİ BAŞLARINA GELDİ: GÖNLÜNE SÖZ GEÇİREMEDİ

İlişkilerinin bir yıldan fazladır sürdüğü öğrenilen Meryl Streep ve Martin Short kendileri de bunu hiç beklemiyormuş ve hayatlarının sonbaharında aşka düşmek ikisini de çok şaşırtmış…

Yakın dostları Meryl Streep’in “elinde olmadan” Martin Short’a aşık olduğunu söylüyor ve “Martin tam bir centilmen, onu güldürüyor ve her yönüyle pozitif bir insan. Meryl de onunla olmayı çok seviyor.” diyor.

AİLELER DE "TAMAM" DEMİŞ

İkisi de aslına bir ilişki arayışında olmayan çifte kumrular kameraların önünde aşıkları canlandırırken kendileri de aşka düştüler. Söylenenlere göre ikisinin de çocukları bu ilişkiyi çoktan onayladı.

Kamera önünde aşıkları canlandıran iki usta oyuncu rol gereği yaşadıkları bu yakınlaşmayı gerçek hayata taşıdılar

Haberin Devamı

Hatta onların birlikteyken yaşadıkları mutluluğu görünce bu aşkı teşvik de ettiler.

İKİSİ DE ÖMÜRLÜK AŞKLAR YAŞAMIŞTI

Meryl Streep’in 40 yıllık eşi Don Gummer'dan gizlice ayrıldığı Ekim 2023’te ortaya çıkmıştı. Streep daha önce, Mart 1978'de akciğer kanserinden ölene kadar ünlü aktör John Cazale ile büyük bir aşk yaşamış, son nefesine kadar ona bakmıştı.

Martin Short da 30 yıllık eşi Nancy Dolman’ı 2010 yılında akciğer kanserinden kaybetmişti.

Martin Short 30 yıllık eşine o son nefesini verene kadar sadık kalmıştı... Meryl Streep de 40 yıllık kocasından 2 yıl önce ayrıldı