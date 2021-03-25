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Televizyon
Haber Giriş: 25.03.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

‘Gönül Dağı’nın Fadime’si oldu

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‘Gönül Dağı’nın Fadime’si oldu

Cemre Melis Çınar, TRT 1’de yayınlanan “Gönül Dağı” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu, dizinin 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Fadime karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Çınar canlandıracağı karakteri şu sözlerle anlattı:

‘Gönül Dağı’nın Fadime’si oldu

“Fadime, hassas ve güçlü bir karakter. Kalbinin sızısını göstermenin, olanı kabullenmenin cesaretten geldiğine inanırım. Benim bakış açımda saldırmak değil, durmak cesarettir. Fadime işte bunu hayatla dansında yeni öğreniyor. Çok üstü kapalı anlattım biliyorum ama sürprizinin kaçmasını istemiyorum. Benim gözümle Fadime, bir Mona Lisa gülümsemesi, bavulunda çok şey var. Çok sevdim Fadime’yi...”

 

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