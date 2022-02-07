Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar kalbini kime kaptırdı?

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Gönül Dağı’nda Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar gerçek aşkı buldu. Dizide Asuman karakterinin son bölümde yaşadıkları seyirciyi bir hayli üzmüştü. Oysa Hazal Çağlar, gerçek hayatta iş insanı Atilla Bingöl’le aşk yaşıyor.



9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Hazal Çağlar 26 yaşındadır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti. Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçti.

ATİLLA BİNGÖL KİMDİR?

Atilla Bingöl, 18 Kasım 1981 yılında İzmir’de doğdu. İş hayatına 2000 yılında Ekip Organizasyonu kurarak başlayan Bingöl yatırımlarına Tinkon Group’u ekledi. Bingöl, 2016 yolunda Esnaf Restaurant, 2020 yılında Xkitchen Akıllı Mutfaklar zincirini kurdu. Son olarak geçtiğimiz yıl Xdeliver Dağıtım Lojistik Firması’nı kurdu.