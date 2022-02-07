Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar kalbini kime kaptırdı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Kulüp çalışanlarına attığı mesajlar sonu oldu Skandal olay sonrası flaş açıklamaKulüp çalışanlarına attığı mesajlar sonu oldu! Skandal olay sonrası flaş açıklama#Marc Overmars
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
Üsküdarda binada patlama Yaralılar varÜsküdar'da binada patlama! Yaralılar var#Üsküdar
EGM duyurdu... Gine açıklarında balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildiEGM duyurdu... Gine açıklarında balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildi#Emniyet Genel Müdürlüğü
Hadım tarikatına baskın... Manzaraya inanamadılar'Hadım' tarikatına baskın... Manzaraya inanamadılar#İngiltere
Büyükçekmecedeki cinayetin detayları ortaya çıkıyorBüyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıkıyor#Büyükçekmece
Ne faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmediNe faiz mesajı ne de tahviller... Uzmanlar cevapladı: Altın fiyatları neden düşmedi?#Altın Fiyatları
Yastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta uyutmaya çalışıyorYastık savaşı spor oldu: Eline yastığını alan rakibini tek vuruşta 'uyutmaya' çalışıyor!#Yastık Savaşı
Sumudica hakkında futbolcularına cinsel taciz iddiası İsterseniz ispat edebilirimSumudica hakkında 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! "İsterseniz ispat edebilirim"#Marius Sumudica
Bu kadarına da pes... TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdıBu kadarına da pes... TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdı!#Tiktok
İki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktıİki yıldır kapalıyız ama... Zararı faydasından fazla çıktı!#Koronavirüs
Tezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldıTezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldı #Cristiano Ronaldo
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar kalbini kime kaptırdı?

#Hazal Çağlar#Gönül Dağı#TRT
Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar kalbini kime kaptırdı

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı’ dizisinde ‘Asuman’ karakterini canlandıran oyuncu Hazal Çağlar, gönlünü iş insanı Atilla Bingöl’e kaptırdı.

 

Haberin Devamı

Gönül Dağı’nda Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar gerçek aşkı buldu. Dizide Asuman karakterinin son bölümde yaşadıkları seyirciyi bir hayli üzmüştü. Oysa Hazal Çağlar, gerçek hayatta iş insanı Atilla Bingöl’le aşk yaşıyor.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar kalbini kime kaptırdı

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?
9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Hazal Çağlar 26 yaşındadır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti. Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçti. 

ATİLLA BİNGÖL KİMDİR?
Atilla Bingöl, 18 Kasım 1981 yılında İzmir’de doğdu. İş hayatına 2000 yılında Ekip Organizasyonu kurarak başlayan Bingöl yatırımlarına Tinkon Group’u ekledi. Bingöl, 2016 yolunda Esnaf Restaurant,  2020 yılında Xkitchen Akıllı Mutfaklar zincirini kurdu. Son olarak geçtiğimiz yıl Xdeliver Dağıtım Lojistik Firması’nı kurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Çağlar#Gönül Dağı#TRT

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…

#Emlak Dolandırıcılığı
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı

#ALMANYA
Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı