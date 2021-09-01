Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman başlayacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtmaya devam edecek. Peki, Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Gönül Dağı’nın yeni sezon ilk bölümü 11 Eylül Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.
Yeni sezon çekimlerine İstanbul’da başlayarak, Eskişehir Sivrihisar’da devam eden Gönül Dağı’na ünlü sanatçı Serkan Kuru da ‘Doktor Kenan’ karakteriyle katıldı. İstanbul’un incisi Kız Kulesi’nden Dilek’in (Gülsim Ali İlhan) nişanlısı Taner’i (Berk Atan) görüntülü bir şekilde aramasıyla başlayan yeni bölüm çekimlerinde izleyiciler birbirinden ilginç sürprizlerle karşılaşacak.
Her bölümde farklı bir karakterin hikayesine odaklanıp olayları onun penceresinden veren Gönül Dağı, yeni sezonda sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıracak hem de yüzlerindeki gülümsemeyi eksik etmeyecek.