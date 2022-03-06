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Gönül Dağı Sefer ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

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Gönül Dağı Sefer ölecek mi, diziden ayrılıyor mu

Gönül Dağı Sefer diziden ayrılacak mı, ölecek mi soruları, pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Gönül Dağı, son bölümde yaşanan olayların ardından merak uyandırdı. Peki, Gönül Dağı Sefer ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar’ın diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. ‘Gönül Dağı Sefer ölecek mi?’ sorusuna yanıt arayan izleyiciler için dizini yapımcısı Ferhat Eşsiz'den açıklama geldi. Peki, Gönül Dağı Sefer ölecek mi, Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI SEFER DİZİDEN AYRILACAK MI?

Gönül Dağı Sefer, Kayseri'de inşaatta çalışmaya başladığı dönemde hastalanmış ve kasabaya geri dönmek zorunda kalmıştı. 

Sefer'e Gedelli Sağlık Ocağı'nda doktor Kenan yardımcı olmaya çalışmıştı. Doktor Kenan, Sefer'e ‘Maalesef bir tümör beyninin şu bölgesine yerleşmiş.’ demişti. Böylece Sefer'in beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ekrana gelecek olan yeni bölümde ameliyat sırasında kalbi duruyor. 

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Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den yanıt geldi.

Ferhat Eşsiz açıklamasında Sefer karakterinin diziden ayrılmayacağını belirtirken ‘Sefer bizim kırmızı çizgimiz! Garibi yalnız bırakmayız, acılarının üstesinden geleceğiz İnşaallah’ ifadelerini kullandı.

 

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