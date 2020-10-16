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Haber Giriş: 16.10.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Gönül Dağı nerede çekiliyor? İşte Gönül Dağı dizisi konusu

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Gönül Dağı nerede çekiliyor? İşte Gönül Dağı dizisi konusu
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Gönül Dağı dizisi konusu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. İlk bölümü ile 17 Ekim’de ekrana gelecek olan dizinin başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Gönül Dağı, Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılmıştı. İşte Gönül Dağı dizisinin konusu ve detaylar

Gönül Dağı izleyicileri dizi ile ilgili bilgileri araştırılıyorlar. Oyuncuları arasında Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri Eskişehir’de çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı, Anadolu’nun eşsiz güzellikleriyle dolu Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner’dir. Çocukluk aşkı Dilek’in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner’in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

Gönül Dağı nerede çekiliyor İşte Gönül Dağı dizisi konusu

Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan’la birlikte ‘Altmış altı’ adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner’e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı’ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?

Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı’nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner’in karşısına çıkacaktır.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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