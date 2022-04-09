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Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli köyü nereye bağlı?

#Gönül Dağı#Gönül Dağı Nerede Çekiliyor#Gedelli Köyü
Gönül Dağı nerede çekiliyor Gedelli köyü nereye bağlı

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikâyesini anlatan “Gönül Dağı” ekran yolculuğunu sürdürüyor. Cumartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin çekim yeri dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli köyü nereye bağlı?

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Gönül Dağı oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı, Anadolu’nun eşsiz güzellikleriyle dolu Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

Gedelli köyü nereye bağlı?

Gönül Dağı dizisinin hikayesi Gedelli isminde bir köyde geçiyor. Ancak dizide adı geçen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. 

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU

Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner’dir. Çocukluk aşkı Dilek’in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner’in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

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Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan’la birlikte ‘Altmış altı’ adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner’e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı’ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?

Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı’nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner’in karşısına çıkacaktır.

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