Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında? Gonca Vuslateri'nin oynadığı diziler

Gonca Vuslateri merak edilen isimler arasında bulunuyor. Başarılı yapımlarda rol alan Vuslateri, Eylül tarihinde dünyaya gelen Gonca Vuslateri 1986 Bursa doğumlu. Gonca Vuslateri ilk olarak Ruhsar dizisinde rol aldı. Daha sonra Küçük Sırlar, Canım Ailem gibi dizilerin kadrosunda bulundu.

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

2 Eylül tarihinde dünyaya gelen Gonca Vuslateri 1986 doğumlu. Bursa’da dünyaya gelen Vuslateri, babası astsubay olduğu için görevi dolayısıyla yaklaşık 8 yıl Adana‘da bulundu.

Babası 1994 yılında emekli olunca tekrar Bursa'ya taşındılar. 1998'de anne-babası boşanınca, annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul‘a teyzesinin yanına yerleştiler.

Gençliği Kadıköy'de geçmiştir. İlkokul 2'nci sınıftan itibaren oyunculuk eğitimi aldı. Kadıköy İntaş Lisesinden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmeye başlamış ve bitirmiştir. Aslı Vuslateri adında müzisyen bir ablası vardır. “Dot” tiyatrosunda oyuncu olarak çalıştı.

Gonca Vuslateri ilk olarak Ruhsar dizisinde rol aldı. Daha sonra Küçük Sırlar, Canım Ailem gibi dizilerin kadrosunda bulundu. Gonca Vuslateri, Kanal D'de yayınlanan “Yalan Dünya” dizisinde Orçun'un Sevgilisi Eylem karakterine ve Vasfiye Teyze karakterlerine hayat verdi.

Ruhsar (TV dizisi)

Eyvah Kızım Büyüdü (TV dizisi)

Aliye (TV dizisi)

Büyük Buluşma (TV dizisi)

Kız Babası (TV dizisi)

Canım Ailem (TV dizisi)

Bornova Bornova Hande (Sinema filmi)

Küçük Sırlar (TV dizisi)

Kaybedenler Kulübü

Yerden Yüksek (TV Dizisi) TRT 1

İbreti Ailem (TV Dizisi) Star TV

Yalan Dünya “(Eylem)” ve “(Vasfiye)”

Anne