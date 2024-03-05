Gonca Vuslateri: Çocuk da yaparım kariyer de

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7 aylık hamile olan oyuncu “Hazır Değilsen Başlayalım” adlı programında ünlü isimleri ağırlıyor.

Vuslateri yaklaşık 1 aydır izleyiciyle buluşan programında şimdiye kadar Ali Biçim, Nurgül Yeşilçay, Gülben Ergen ve Erkan Can’ı konuk etti.

Kısa sürede abone sayısını yükselten ünlü oyuncunun bu başarısı televizyon yapımcılarının da ilgisini çekti.

Vuslateri önümüzdeki yıl için televizyon kanallarıyla talk show görüşmelerine başladı.

Vizyonda olan ‘Zaferin Rengi’ filminde Vera karakterini canlandıran Vuslateri “Çocuk da yaparım, kariyer de” diye konuştu.

Öte yandan Gonca Vuslateri’nin yakında kucağına alacağı kızına Asya adını vereceği iddia edildi.