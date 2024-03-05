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Gonca Vuslateri: Çocuk da yaparım kariyer de

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#Gonca Vuslateri#Hazır Değilsen Başlayalım#Selim Akar
Gonca Vuslateri: Çocuk da yaparım kariyer de
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 09:54

Youtube’da kendi kanalını açan Gonca Vuslateri yakın arkadaşı Selim Akar’a poz verdi.

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7 aylık hamile olan oyuncu “Hazır Değilsen Başlayalım” adlı programında ünlü isimleri ağırlıyor.

Vuslateri yaklaşık 1 aydır izleyiciyle buluşan programında şimdiye kadar Ali Biçim, Nurgül Yeşilçay, Gülben Ergen ve Erkan Can’ı konuk etti.

Kısa sürede abone sayısını yükselten ünlü oyuncunun bu başarısı televizyon yapımcılarının da ilgisini çekti.

Gonca Vuslateri: Çocuk da yaparım kariyer de

Vuslateri önümüzdeki yıl için televizyon kanallarıyla talk show görüşmelerine başladı.

Vizyonda olan ‘Zaferin Rengi’ filminde Vera karakterini canlandıran Vuslateri “Çocuk da yaparım, kariyer de” diye konuştu.

Öte yandan Gonca Vuslateri’nin yakında kucağına alacağı kızına Asya adını vereceği iddia edildi.

 

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#Gonca Vuslateri#Hazır Değilsen Başlayalım#Selim Akar

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