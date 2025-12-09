Gonca hamile olduğunu söyleyecek mi?

Haberin Devamı

İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ

Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya’nın çok konuşulan isimlerinden Necip Memili’nin canlandırdığı “Deli Gürdal” ile Ebru Aytemur’un hayat verdiği takıntılı, mücadeleci ve sevgi dolu avukat Gonca arasındaki inişli çıkışlı ilişki, her bölüm sanal medyanın gündemine oturuyor.

“GERÇEK HAYATTA KİMSE DAYANAMAZ!”

Gürdal’ın çapkınlıklarına bile göz yumabilen, zaman zaman patlayacak gibi olsa da ilişkisini ayakta tutmak için çabalayan Gonca, sanal medyada “Sabır taşı Gonca”, “Gerçek hayatta kimse dayanamaz!”, “iki deli bir araya gelmemeliydi!” yorumlarıyla anılıyor.



Her kavga ettiklerinde barışmaları, barıştıklarında ise yeniden atışmaları izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gonca’nın Gürdal’a boyun eğmeyen ama ondan vazgeçemeyen tavrı seyircide hem merak hem de sempati uyandırıyor.

Haberin Devamı

“HEMEN EĞLENMEYE BAŞLIYORUZ”

Dizideki çatışmalı aşkı başarıyla canlandıran Aytemur, partneri Memili ile olan uyumlarından şöyle bahsediyor: Necip Memili çok başarılı bir oyuncu. Biz ikimiz prova alınırken bile eğlenmeye başlıyoruz.

GONCA HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEYECEK Mİ?

Geçtiğimiz bölümde yine hararetli bir tartışmaya tutuşan çift, izleyiciyi şaşkına çevirdi. Gonca, hamile olduğunu açıklamak üzereyken ikili bir kez daha kavgaya başladı.

Gürdal ve Gonca cephesinde fırtınanın dinip dinmeyeceği, Gonca’nın hamilelik gerçeğini açıklayıp açıklayamayacağı ise merak konusu…

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekrana gelecek.