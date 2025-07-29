Gonca Cilasun'dan renkli paylaşımlar... Hanımağa tatilde!

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NEŞELİ POZLARIYLA ŞAŞIRTIYOR!

Uzak Şehir'in hanımağası Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, geçtiğimiz sezon izleyicinin hem kızdığı hem de izlemekten vazgeçemediği bir karakter olarak hafızalara kazındı.

Başarılı oyuncu, sezon arasını fırsat bilip Instagram hesabından yayınladığı renkli karelerle takipçilerine görsel bir şölen sunuyor.



Özellikle doğa içinde verdiği pozlara ve gülümsemelerine, dizinin hayranları "Sadakat gülüyor" yorumlarında bulunuyor.

Dizideki sert ve acımasız karakterinin aksine, gerçek hayatında oldukça neşeli ve enerjik bir kişiliğe sahip olan Cilasun'un bu yönü, sevenlerini mest ediyor.

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Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları da övgü dolu mesajlarla duygularını ifade ediyor.

Uzak Şehir tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'te Kanal D'de...