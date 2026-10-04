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Gonca Cilasun, evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

Güncelleme Tarihi:

#Gonca Cilasun#Uzak Şehir#Sadakat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 16:44

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, karakterinin yaşadığı büyük acıyı yansıtmak için verdiği kilolarla dikkat çekti. Başarılı oyuncu, Sadakat'in evlat acısını daha gerçekçi yansıtabilmek amacıyla 8 kilo verdiğini açıkladı.

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SADAKAT'İN ACISI OYUNCUYA DA YANSIDI

Uzak Şehir'de Sadakat'in yaşadığı trajedinin son derece ağır olduğunu anlatan Cilasun, karakterin kendi eliyle evladının hayatına son vermesiyle çok daha derin bir acının içine sürüklendiğini söyledi. Oyuncu, "Bu dünyanın en zor şeyi" sözleriyle karakterin yaşadığı ruhsal yükün ağırlığına dikkat çekti.

Gonca Cilasun, evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

"BİRAZ OLSUN KENDİNİ CEZALANDIRIR"

Karakterin yaşadığı acının fiziksel görünümüne de yansıması gerektiğini düşünen Cilasun, özel olarak kilo verdiğini ifade etti. Oyuncu, evladını kendi eliyle kaybetmiş bir annenin yaşadığı vicdan yükünün çok ağır olduğunu vurgulayarak, "Evladına kendi eliyle kıymış bir anne biraz olsun kendini cezalandırır" dedi.

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Gonca Cilasun, evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

"BU KADAR ACI BİR İNSAN İÇİN ÇOK BÜYÜK"

Sadakat karakterinin yaşadığı acıların ağırlığına dikkat çeken Cilasun, özellikle bir annenin böylesine büyük bir yükle yaşamasının ne kadar zor olduğunu ifade etti. Oyuncu, Sadakat'in hikâyesini hâlâ aynı heyecanla oynadığını ve karakterin yaşadığı acıya her bölüm yeniden şaşırdığını söyledi.

Gonca Cilasun, evlat acısını yansıtabilmek için 8 kilo verdi

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de...

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#Gonca Cilasun#Uzak Şehir#Sadakat

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