Gonca Cilasun: Anadolu kadını güçlüdür

Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 08:12
Gonca Cilasun, Kanal D’nin yeni dizisi “Uzak Şehir” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Cihan Albora’nın (Ozan Akbaba) annesi Sadakat Albora’yı canlandıran Gonca Cilasun, karakterinin güçlü ve otoriter
bir kadın olduğunu söyledi.
Oyuncu, “Anadolu topraklarının kadını yüzlerce yıldır çok güçlü. Anadolu’da aile birliğini sağlamak ve korumak, özellikle de evlat yetiştirmek kadının daimi görevidir. Zaman zaman gücü azaltılmaya çalışılsa da kadın toplumun direğidir” dedi.Gonca Cilasun
, Sadakat karakterini seyircinin seveceğini söyledi: “Sadakat, içinde bulunduğu toprakların kadını. Toprağa yakın insan sert olur. Sevgisini, ilgisini farklı gösterir. Hele Sadakat gibi evladını yitirmiş bir anne ise torununu kaybetmemek için her şeyi yapar. Sadakat hepimizin annesinden, anneannesinden, babaannesinden izler taşıyor. Ona çok kızacak ama çok da seveceksiniz.”