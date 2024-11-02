Gonca Cilasun: Anadolu kadını güçlüdür

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Cihan Albora’nın (Ozan Akbaba) annesi Sadakat Albora’yı canlandıran Gonca Cilasun, karakterinin güçlü ve otoriter

bir kadın olduğunu söyledi.





Oyuncu, “Anadolu topraklarının kadını yüzlerce yıldır çok güçlü. Anadolu’da aile birliğini sağlamak ve korumak, özellikle de evlat yetiştirmek kadının daimi görevidir. Zaman zaman gücü azaltılmaya çalışılsa da kadın toplumun direğidir” dedi.

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