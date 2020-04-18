Gol Kralı oyuncuları kimdir nerede ve ne zaman çekildi?
Gol Kralı oyunları kadar ne zaman çekildiği ile de merak ediliyor. Başrolünde Kemal Sunal'ın rol aldığı filmde, futbolcu olmaya çalışan Sait'in hikayesi yer alıyor. Filmde Kemal Sunal dışında birçok isim seslendirilmiştir. Peki, Gol Kralı ne zaman çekildi ve Gol Kralı oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Gol Kralı oyuncuları ve filmin ne zaman çekildiği hakkında merak edilen bazı bilgiler
Gol Kralı oyuncuları arasında birçok önemli isim yer alıyor. Toplam 1 buçuk saat süren filmde dram ve komedi türleri barınıyor. Aziz Nesin'e ait olan hikayede, Kartal Tibet, Bülent Oran, Memduh Ün ve Osman Seden senaristliği üsleniyor. Peki, Gol Kralı oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Gol Kralı oyuncuları ve ne zaman çekildiği hakkında detaylı bilgiler
GOL KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Gol Kralı, 1980 yılında 35 mm renkli filme çekildi. Gol Kralı filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde çeşitli futbol sahalarından yararlanıldı.
GOL KRALI OYUNCULARI KİMDİR?
|Oyuncu
|Rol
|Kemal Sunal
|Sait Sarıoğlu
|Suna Yıldızoğlu
|Sevim Ferferik
|Suzan Avcı
|Meçhure
|Gülnur Akay
|Hemşire Hacer
|Reha Yurdakul
|Hasip Ferferik
|Hüseyin Kutman
|Hündar Dubara
|Mürüvvet Sim
|Mademoiselle Angel
|Gölge Başar
|İspanyol Aysel
|Mete Sezer
|Antrenör Tomson
|Yavuz Şimşek
|Duvar Ahmet
|Ajlan Aktuğ
|Üçkağıtçı Ercan
|Muadelet Tibet
|Sait'in Teyzesi Berrin
|Zeki Sezer
|Selami
|Yadigar Ejder
|Sinema Locasındaki Adam
|Sıdıka Duruer
|Dolmuştaki Kadın
|Sevinç Sunan
|Hemşire
|Kürşat Alnıaçık
|Futbolcu
|Murat Özlük
|Futbolcu
|Kemal Ülker
|Futbolcu
|Metin Alparslan
|Futbolcu
|İbrahim Sesigüzel
|Futbolcu Kaleci
|Veli Kurtulmuş
|Futbolcu
|Emre Emin Aravi
|Futbolcu
|Sabahat İzgü
|Sinemadaki kadın
|Handan Adalı
|Cem Molvan
|Muzaffer Turan
|Futbolcu
|Saadettin Erbil
|Ayşin Atav
|Erhan Yazıcıoğlu
|Levent Dönmez
|Nevin Akkaya
|Dinçer Çekmez
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