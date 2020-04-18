Gol Kralı oyuncuları kimdir nerede ve ne zaman çekildi?

Gol Kralı oyuncuları arasında birçok önemli isim yer alıyor. Toplam 1 buçuk saat süren filmde dram ve komedi türleri barınıyor. Aziz Nesin'e ait olan hikayede, Kartal Tibet, Bülent Oran, Memduh Ün ve Osman Seden senaristliği üsleniyor. Peki, Gol Kralı oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Gol Kralı oyuncuları ve ne zaman çekildiği hakkında detaylı bilgiler

GOL KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı, 1980 yılında 35 mm renkli filme çekildi. Gol Kralı filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde çeşitli futbol sahalarından yararlanıldı.

GOL KRALI OYUNCULARI KİMDİR?