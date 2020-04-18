MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGol Kralı oyuncuları kimdir nerede ve ne zaman çekildi?
GeriTelevizyon Gol Kralı oyuncuları kimdir nerede ve ne zaman çekildi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 18.04.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Gol Kralı oyuncuları kimdir nerede ve ne zaman çekildi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gol Kralı oyuncuları kimdir nerede ve ne zaman çekildi?
Abone Olgoogle-news

Gol Kralı oyunları kadar ne zaman çekildiği ile de merak ediliyor. Başrolünde Kemal Sunal'ın rol aldığı filmde, futbolcu olmaya çalışan Sait'in hikayesi yer alıyor. Filmde Kemal Sunal dışında birçok isim seslendirilmiştir. Peki, Gol Kralı ne zaman çekildi ve Gol Kralı oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Gol Kralı oyuncuları ve filmin ne zaman çekildiği hakkında merak edilen bazı bilgiler

Gol Kralı oyuncuları arasında birçok önemli isim yer alıyor. Toplam 1 buçuk saat süren filmde dram ve komedi türleri barınıyor. Aziz Nesin'e ait olan hikayede, Kartal Tibet, Bülent Oran, Memduh Ün ve Osman Seden senaristliği üsleniyor. Peki, Gol Kralı oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Gol Kralı oyuncuları ve ne zaman çekildiği hakkında detaylı bilgiler

GOL KRALI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gol Kralı, 1980 yılında 35 mm renkli filme çekildi. Gol Kralı filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde çeşitli futbol sahalarından yararlanıldı.

GOL KRALI OYUNCULARI KİMDİR?

OyuncuRol
Kemal SunalSait Sarıoğlu
Suna YıldızoğluSevim Ferferik
Suzan AvcıMeçhure
Gülnur AkayHemşire Hacer
Reha YurdakulHasip Ferferik
Hüseyin KutmanHündar Dubara
Mürüvvet SimMademoiselle Angel
Gölge Başarİspanyol Aysel
Mete SezerAntrenör Tomson
Yavuz ŞimşekDuvar Ahmet
Ajlan AktuğÜçkağıtçı Ercan
Muadelet TibetSait'in Teyzesi Berrin
Zeki SezerSelami
Yadigar EjderSinema Locasındaki Adam
Sıdıka DuruerDolmuştaki Kadın
Sevinç SunanHemşire
Kürşat AlnıaçıkFutbolcu
Murat ÖzlükFutbolcu
Kemal ÜlkerFutbolcu
Metin AlparslanFutbolcu
İbrahim SesigüzelFutbolcu Kaleci
Veli KurtulmuşFutbolcu
Emre Emin AraviFutbolcu
Sabahat İzgüSinemadaki kadın
Handan Adalı 
Cem Molvan 
Muzaffer TuranFutbolcu
Saadettin Erbil 
Ayşin Atav 
Erhan Yazıcıoğlu 
Levent Dönmez 
Nevin Akkaya 
Dinçer Çekmez 
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle