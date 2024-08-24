Gökhan Çıra: O benim öz kızım

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Gökhan Çıra da tepkiler ve çocuğun evlatlık olduğu iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı. Çıra, kızının biyolojik babası olduğunu

belirterek “Oyun oynarken çekilmiş fotoğrafları paylaştım. Belki yanlış bir poz, ben de paylaştıktan sonra fark ettim ama kızıma olan sevgimi kimse sorgulayamaz. Eğer bir yanlışım olduysa, ki olmadı, herkesten özür dilerim. Evlatlık falan değil, o benim özbeöz kızım. Kızımla sadece oyun oynuyordum. Lütfen saçma şeyler söylemeyin, gerçekten canım acıyor” dedi.