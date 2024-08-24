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Gökhan Çıra: O benim öz kızım

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#Gökhan Çıra#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi
Gökhan Çıra: O benim öz kızım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 08:12

Eski futbolcu Gökhan Çıra’nın 2 yaşındaki kızıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı savcılığa başvurmuş, başlatılan soruşturmada çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda çocuğun ailesinde kalmasına karar verdi.

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Gökhan Çıra da tepkiler ve çocuğun evlatlık olduğu iddiaları üzerine bir açıklama yayınladı. Çıra, kızının biyolojik babası olduğunu
belirterek “Oyun oynarken çekilmiş fotoğrafları paylaştım. Belki yanlış bir poz, ben de paylaştıktan sonra fark ettim ama kızıma olan sevgimi kimse sorgulayamaz. Eğer bir yanlışım olduysa, ki olmadı, herkesten özür dilerim. Evlatlık falan değil, o benim özbeöz kızım. Kızımla sadece oyun oynuyordum. Lütfen saçma şeyler söylemeyin, gerçekten canım acıyor” dedi.

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#Gökhan Çıra#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi

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