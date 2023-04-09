Gökhan Çınar: Seyircilerimle dertleşeceğim

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◊ Depremzede kız çocukları için çok anlamlı bir projeye imza atmaya hazırlanıyorsunuz...

- İstanbul’daki afet koordinasyon merkezlerinde gönüllü olarak çalıştım. Oradaki telefonlaşmalarımızı, bölgedeki insanlarla diyaloglarımızı, ilk günlerin yıkımını, acısını ve desteksizliğini tarif etmem güç. Sonra bölgeye gittim. Şimdi, bölgelerde ruh sağlığı birimlerimizi kurduk. Merkezlerimiz çalışmaya başladı, destek karavanlarımız yola çıkıyor. Hâlâ çok üzgünüm, umutlanmak için dayanışmaya ve destek sistemlerine ait olmak ve sürdürmek istiyorum.

◊ Deprem bölgelerinde kayıplarınız oldu mu?

- Oldu. Anne tarafından akrabalarımız var. Arkadaşlarım gitti. Bağ kurduğum tanıdıklarım, konuklarımdan da kayıplarım oldu.

◊ O günden bu zamana depremzedeler için neler yaptınız?

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- Herkes elinden geleni yapmazsa bunu atlatamayız. Destek verdiğimiz çocuklarımız var. Ben ve meslektaşlarımın gönüllü olarak yer aldığı ve bölgeden insanlara psikolojik destek verdiği ekiplerimiz var. Bireysel ve grup psikolojik ilk yardım, danışmanlık ve psikoterapi desteklerimiz devam ediyor. Bölgeden İstanbul’a gelen çocuklarımız ve gençlerimiz için ekipler kurduk ve birlikte çalışıyoruz. Bölgede iki karavanımız ve ruh sağlığı merkezlerimiz var. Oyun gruplarımız, gençlik yaşam merkezlerimiz tek tek hayata geçiyor. Bir de çocuklarımıza eğitim bursu olarak geri dönecek Harbiye Açıkhava akşamımız var.



Antakya Medeniyetler

Korosu açılışı yapacak

◊ “Katarsis Gel Yeniden Başlayalım” adlı projeniz ile Harbiye’de olacaksınız. Nasıl ortaya çıktı?

- Yaptığım Katarsis programının temel amaçları toplumsal ve bireysel farkındalık, empati ve duygularımızı anlamak. İki yıl önce bu projeyle ülkeyi dolaşmaya başladık. Herkes kendi hayat hikayesini gözden geçiriyor bu buluşmalarda.

◊ Bu akşam için nasıl bir program hazırladınız?

- Harbiye Açıkhava’da o akşam herkes doğduğu evi, ilk gençliğini ve bugünlere nasıl geldiğini tüm duygularıyla gözden geçirecek. Unutmak değil, hatırlamak iyileştirir. Ve ben sahnede, seyircilerim koltuklarda bol bol dertleşeceğiz.

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Açılışı Antakya Medeniyetler Korosu ile yapacağız. Yasemin Sakallıoğlu çocukluk anılarını anlatırken hepimiz o kahkahaların arasında kendi halimizi de düşüneceğiz. Melek Mosso ile bir sürprizimiz var. Başka sürprizlerim de var ama onlar o akşama kalsın.



Yeniden başlamak için fark etmek gerek

◊ Yeniden başlayabilmek için atılabilecek ilk adım nedir?

- Fark etmek... Nerede tıkanıyorum, neyi hep aynı yapıyorum, nerede susuyorum ve çaresiz hissediyorum? Kendimi yola çıkmak için nasıl durduruyorum? Hep hangi konulara üzülüyorum ya da kızıyorum? Fark etmek! O fark edişi sahnede, tüm duyguları ve detaylarıyla konuşacağız.

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◊ Bundan sonra planladığınız başka projeleriniz var mı?

- Deprem bölgesiyle ve depremi yaşayan insanlarımızla uzun süreli ve sistemli destek programlarıyla yan yana olmayı sürdürmeyi istiyoruz.

Yaz için planladığımız bir televizyon programımız var, hazırlıkları ve görüşmeleri sürüyor. “Katarsis”e devam... Üçüncü kitap da yolda!