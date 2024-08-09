Gökhan Arsoy'un torunu da dedesinin izinde

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Emir Sağıroğlu da dedesi Göksel Arsoy’un izinden giderek müzik dünyasındaki yerini aldı. Sağıroğlu, hem DJ’lik hem de prodüktörlük yapmaya başladı. Göksel Arsoy, “Emir çok başarılı bir prodüktör oldu. Onunla gurur duyuyorum” dedi. Sanatçının oğlu Gökhan Arsoy da babası gibi oyuncu olmuş ve birçok projede yer almıştı. 18 Ocak 1992 yılında vefat eden Yesari Asım Arsoy’u her fırsatta saygıyla anan Göksel Arsoy ise “Ölümsüz eserleriyle gönüllerde sonsuza kadar yaşayacaktır. Işıklar içinde yatsın amcam” açıklamasını yaptı.