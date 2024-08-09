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Gökhan Arsoy'un torunu da dedesinin izinde

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#Gökhan Arsoy#Emir Sağıroğlu#Yesari Asım Arsoy
Gökhan Arsoyun torunu da dedesinin izinde
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 10:04

“BİZ Heybelide”, “Akasyalar Açarken” gibi unutulmaz eserlere imza atan besteci Yesari Asım Arsoy’un yeğeni Göksel Arsoy, amcasının izinden gidip yıllar önce sanat dünyasına adım atmıştı. Bir dönem gazinoların önde gelen isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam’da da oyunculuğu ile ustalığını göstermişti.

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Emir Sağıroğlu da dedesi Göksel Arsoy’un izinden giderek müzik dünyasındaki yerini aldı. Sağıroğlu, hem DJ’lik hem de prodüktörlük yapmaya başladı. Göksel Arsoy, “Emir çok başarılı bir prodüktör oldu. Onunla gurur duyuyorum” dedi. Sanatçının oğlu Gökhan Arsoy da babası gibi oyuncu olmuş ve birçok projede yer almıştı. 18 Ocak 1992 yılında vefat eden Yesari Asım Arsoy’u her fırsatta saygıyla anan Göksel Arsoy ise “Ölümsüz eserleriyle gönüllerde sonsuza kadar yaşayacaktır. Işıklar içinde yatsın amcam” açıklamasını yaptı. 

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#Gökhan Arsoy#Emir Sağıroğlu#Yesari Asım Arsoy

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