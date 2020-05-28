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Televizyon
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Gökhan Alkan: Kendimi yakışıklı bulmuyorum

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Gökhan Alkan: Kendimi yakışıklı bulmuyorum
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Oyuncu Gökhan Alkan geçtiğimiz akşam Instagram hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Evlilikten karantina sürecine, oyunculuktan müziğe kadar bir çok konuda soruları yanıtlayan Alkan'a dünyanın dört bir yanından yüzlerce soru geldi. Yakışıklı oyuncu, Almanya'dan Pakistan'a, Polonya'dan Kuveyt'e, İtalya'dan Rusya'ya, Güney Kore'den Mısır'a Arjantin'den Fas'a, Hindistan'dan Çekya'ya kadar 5 kıtadan, 56 farklı ülkeden gelen soruları cevapladı.

Bir takipçisinin geçirdiğimiz zorlu süreçle alakalı sorusuna cevap veren Alkan, "Hakkımızda hayırlısı neyse o olacak. Biz gerçekten dirayetli bir milletiz, güçlü bir devletiz. Birlikte nelerin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle bu günlerinde üstesinden geleceğiz" dedi.

"KENDİMİ YAKIŞIKLI BULMUYORUM"

Hayranlarından gelen bir soru üzerine kendini çok yakışıklı bulmadığını dile getiren Alkan, "Romatiğim ama dozunda. Hayatta her şey bir denge üzerine kuruludur." dedi. Başarılı oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Aklımın ve gönlümün uyuştuğu bir eşim ve çocuklarımın olmasını tabii ki isterim" diyerek yanıtladı.

 

 

 

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