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Gökçe Eyüboğlu: Her ailede bir Vahide vardır

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#Gökçe Eyüboğlu#Annem Ankara#Kanal D
Gökçe Eyüboğlu: Her ailede bir Vahide vardır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 09:59

Gökçe Eyüboğlu, Kanal D’de ekrana gelen “Annem Ankara” dizisinde canlandırdığı Vahide karakteri hakkında konuştu: “Herkesin ailesinde böyle bir figür bulunur. Bu kişiler bir yandan da hâlâ aileyi korumaya çalışır.”

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Kanal D’nin yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesini seyirci ile buluşturan dizisi “Annem Ankara”da Vahide karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu, Women’s Shine dergisinin bu ayki kapağında yer aldı. Eyüboğlu, canlandırdığı Vahide’yle ilgili şunları söyledi: “Herkesin ailesinde böyle bir figür bulunur. Aile içi ilişkiler, birbirini kollamalar ya da kazık atmalar. Ama bir yandan da hâlâ aileyi korumaya çalışan birileri olur. Bence hepimizin hikâyesinde benzer durumlar var.”

Gökçe Eyüboğlu: Her ailede bir Vahide vardır

AMACIM HİKÂYEYE HİZMET ETMEK

Gökçe Eyüboğlu, sevenlerinden sosyal medya platformlarından “Biz sizi iyi karakterlerde görmeyi seviyoruz, kötü karakter oynamayın artık” şeklinde birçok mesaj aldığını açıkladı. Eyüboğlu, “Ben oyuncu olarak güvendiğim bir hikâyenin iyisi de kötüsü de olurum. Amacım hikâyeye hizmet etmektir” dedi.

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Gökçe Eyüboğlu: Her ailede bir Vahide vardır

GÜÇLÜ KADRO

Annem Ankara”nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci rol alıyor.

 

 

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#Gökçe Eyüboğlu#Annem Ankara#Kanal D

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