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Gökçe Eyüboğlu: Amacım hikayeye hizmet etmek

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#Annem Ankara#Gökçe Eyüboğlu#Kanal D
Gökçe Eyüboğlu: Amacım hikayeye hizmet etmek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 13:05

Kanal D'nin yaşanmış gerçek bir hayat hikayesini seyirci ile buluşturan Annem Ankara'da 'Vahide' karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu, sevenlerinden "Biz sizi iyi karakterlerde görmeyi seviyoruz, kötü karakter oynamayın artık" şeklinde mesajlar aldığını belirtti. Eyüboğlu, "Ben oyuncu olarak güvendiğim bir hikayenin iyisi de kötüsü de olurum. Amacım hikayeye hizmet etmek" dedi.

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HERKESİN AİLESİNDE BİR VAHİDE VAR!

Women's Shine dergisine konuşan Eyüboğlu, Vahide karakteriyle ilgili, "Herkesin ailesinde böyle bir figür bulunur. Aile içi ilişkiler, birbirini kollamalar ya da kazık atmalar. Ama bir yandan da hâlâ aileyi korumaya çalışan birileri. Bence hepimizin hikayesinde benzeri durumlar var." dedi.

Gökçe Eyüboğlu: Amacım hikayeye hizmet etmek

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaşıyor.

Gökçe Eyüboğlu: Amacım hikayeye hizmet etmek

GÜÇLÜ KADRO

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Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

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#Annem Ankara#Gökçe Eyüboğlu#Kanal D

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