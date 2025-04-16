Gökçe Bahadır hırslı bir çocuktu

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Yayınlandığı dönem büyük ilgiyle izlenen “Hayat Bilgisi” dizisinin yıldızı Perran Kutman, Candaş Tolga Işık’ın YouTube programına konuk oldu.

Usta sanatçı dizide rol alan genç oyuncularla anılarını paylaştı. Kutman, dizide canlandırdığı “Törpü” karakteriyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır’a övgüler yağdırdı:

“Gökçe işine çok sadıktı. Kapının önünde beni beklerdi, ‘Perihan Anne sahnemizi yeniden geçebilir miyiz’ diye sorardı. Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. İşte böyle yerlere gelebildi. Kadrodaki diğer genç oyuncuların çoğu da işi bıraktı. Yani devam etmediler.”

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OKULA BABAMIN ADINI VERDİLER

Kutman, dizideki okulun adının da kendisi için özel bir anlam taşıdığını açıkladı: “Okulun adı Rıdvan Kanat. Babamın adı. Milli Eğitim Basımevi’nin müdürüydü. Annem de tashih şefiydi. Eğitimci bir aileden geliyorum. Okula babamın adını vermeleri benim için büyük bir hediyeydi.”