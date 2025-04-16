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Gökçe Bahadır hırslı bir çocuktu

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#Hayat Bilgisi#Perran Kutman#Afet Öğretmen
Gökçe Bahadır hırslı bir çocuktu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 09:43

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan “Hayat Bilgisi”nin Afet Öğretmen’i Perran Kutman, dizide öğrencisini canlandıran Gökçe Bahadır’ı övdü: “Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu.”

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Yayınlandığı dönem büyük ilgiyle izlenen “Hayat Bilgisi” dizisinin yıldızı Perran Kutman, Candaş Tolga Işık’ın YouTube programına konuk oldu.

Usta sanatçı dizide rol alan genç oyuncularla anılarını paylaştı. Kutman, dizide canlandırdığı “Törpü” karakteriyle yıldızı parlayan Gökçe Bahadır’a övgüler yağdırdı:

Gökçe Bahadır hırslı bir çocuktu

“Gökçe işine çok sadıktı. Kapının önünde beni beklerdi, ‘Perihan Anne sahnemizi yeniden geçebilir miyiz’ diye sorardı. Her sahneyi bir daha çalışmak isterdi. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. İşte böyle yerlere gelebildi. Kadrodaki diğer genç oyuncuların çoğu da işi bıraktı. Yani devam etmediler.”

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Gökçe Bahadır hırslı bir çocuktu

OKULA BABAMIN ADINI VERDİLER

Kutman, dizideki okulun adının da kendisi için özel bir anlam taşıdığını açıkladı: “Okulun adı Rıdvan Kanat. Babamın adı. Milli Eğitim Basımevi’nin müdürüydü. Annem de tashih şefiydi. Eğitimci bir aileden geliyorum. Okula babamın adını vermeleri benim için büyük bir hediyeydi.”

 

 

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#Hayat Bilgisi#Perran Kutman#Afet Öğretmen

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