Gökçe Bahadır: Cesur giyinmek hoşuma gidiyor

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Oyuncu, markayla iş birliği için “Yeni yolculuğum başladı. Konforlu ve şık giyim önemli. İkisi bir arada çok kolay olmuyor. Kıyafet aynı zamanda zarif ve cesur olmalı. Cesur giyinmek benim çok hoşuma gidiyor” dedi.



BU HAYATI BEN SEÇTİM



Bahadır, yeni sezon için planları sorulunca şöyle konuştu:

“İşim oyunculuk ve işimi yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Her yeni iş beni heyecanlandırıyor. Heyecanlanarak yaşamak önemli. Benim sevdiğim hayat da tempolu bir hayat. Bu çok tempolu hayatı ben seçtim!”