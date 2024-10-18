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Gökçe Bahadır: Cesur giyinmek hoşuma gidiyor

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#Gökçe Bahadır#Oyuncu#Lansman
Gökçe Bahadır: Cesur giyinmek hoşuma gidiyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 08:40

Gökçe Bahadır, reklam yüzü olduğu  markanın önceki akşam düzenlediği lansmanda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Oyuncu, markayla iş birliği için “Yeni yolculuğum başladı. Konforlu ve şık giyim önemli. İkisi bir arada çok kolay olmuyor. Kıyafet aynı zamanda zarif ve cesur olmalı. Cesur giyinmek benim çok hoşuma gidiyor” dedi.

BU HAYATI BEN SEÇTİM

Bahadır, yeni sezon için planları sorulunca şöyle konuştu:

“İşim oyunculuk ve işimi yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Her yeni iş beni heyecanlandırıyor. Heyecanlanarak yaşamak önemli. Benim sevdiğim hayat da tempolu bir hayat. Bu çok tempolu hayatı ben seçtim!”

Gökçe Bahadır: Cesur giyinmek hoşuma gidiyor

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#Gökçe Bahadır#Oyuncu#Lansman

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