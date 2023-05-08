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Gökberk Demirci Üç Kız Kardeş kadrosunda…

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#Üç Kız Kardeş#Gökberk Demirci#Kanal D
Gökberk Demirci Üç Kız Kardeş kadrosunda…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 10:39

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.  Diziye bu kez ünlü oyuncu Gökberk Demirci dahil oldu. Demirci dizide Kartal karakterine hayat verecek.

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Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Gökberk Demirci Üç Kız Kardeş kadrosunda…

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleriyle her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Üç Kız Kardeş#Gökberk Demirci#Kanal D

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