Gökberk Demirci Üç Kız Kardeş kadrosunda…

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Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleriyle her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…