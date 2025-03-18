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Godzilla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Godzilla ne zaman vizyona girdi?

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#Godzilla#Godzilla Konusu#Godzilla Oyuncuları
Godzilla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Godzilla ne zaman vizyona girdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 15:46

Godzilla yeniden ekranlarda izleyici karşısına çıkıyor. Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım 2014 yılında vizyona girdi. Bilim kurgu türündeki film İlki 1954'te çıkan Godzilla serisinin yeni çekimi. Peki Godzilla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Godzilla filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki seri ilgiyle takip ediliyor. David Callaham'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda da Gareth Edwards oturuyor. İşte Godzilla filmi hakkında bilgiler...

GODİZLLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filipinler'de tanımlanamayan dev yaratıklara ait kalıntılara rastlanmıştır. Bundan çok kısa bir süre sonra, Japonya'da nükleer santralde bir felaket meydana gelir. Şehirde santrale yakın olan bölge nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody, resmi açıklamanın aksine bu felaketin bir deprem olmadığına inanmaktadır. Oğlu Ford askeri kuvvetlere alındığında, aklına gelen ilk düşünce Japonya'ya gidince babasını alıp Amerika'ya geri götürmek olur. Bu sırada Joe Brody, kirlilik olan bölgeye vardığında 15 yıl önceki alametlerin tekrar yayıldığını fark eder. Bir yaratık nükleer enerjiden beslenerek etrafında bir yıkımın izlerini bırakarak gitmiştir. Canavarı durdurmak için Amerikan ordusu harekete geçer. Bu sırada Ichrio Serizawa tarihöncesi çağlardan bu yana varolan efsanevi yaratık Godzilla'yı keşfeder. Devasa canavar Godzilla uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak harekete geçer.

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GODZİLLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aaron Taylor-Johnson
Bryan Cranston
Elizabeth Olsen
Ken Watanabe
Juliette Binoche
David Strathairn
Sally Hawkins

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#Godzilla#Godzilla Konusu#Godzilla Oyuncuları

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