Goblin dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Goblin oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Goblin dizisinin türü romantik, fantastik, dram ve komedidir. Bu dizi 2 Aralık 2016 yılında izleyici ile buluşmuştur. Daha sonra 21 Ocak 2017 yılında final bölümü yayınlanmıştır. Dizi yalnızca 1 sezon sürmüştür. Goblin dizisi toplamda 16 bölümden oluşmaktadır.

Goblin Dizisinin Konusu Nedir?

Kim Shin isimli karakter çok eski zamanlarda yaşamıştır. Bu karakter hiç bir zaman mağlup edilmemiş genç ve aynı zamanda güçlü bir generaldir. Yaşadığı ülkenin kralı bu ihtişamlı ve yenilmez Kim Shin'i çok kıskanır. Bu sebeple de generali öldürür.

Kim Shin öldükten sonra tanrılar generali Gobline dönüştürürler ve ölümsüz bir ruha sahip olmasını sağlarlar. İlk başlarda Kim Shin tanrılar tarafından kutsanmış olduğunu düşünmektedir. Fakat durum farklıdır öldürmüş olduğu insanlar yüzünden tanrılar tarafından lanetlenmiştir.

Kim Shin asırlar boyunca yaşamını sürdürür. Tanıdığı ve sevdiği bütün insanlar teker teker ölmektedir. Bu sebeple Kim Shin bu acıya bir son vermek ister. Hayatının sona ermesi için biri ile evlenmesi gerekmektedir. Bir gün hamile olan ve ölüm meleği WangYeo tarafından öldürülmesi gereken bir kadının hayatını kurtarır. Bu ölmesi gereken kadın bir de çocuğunu dünyaya getirir.

Kıza Ji Eun-Tak ismini verirler. Bu kız aslında beklenen goblin gelinidir. Ölüm meleği ise her zaman peşlerinde olacaktır.

Goblin Kaç Bölüm Ve Sezon?

Goblin dizisi 2 Aralık 2016 yılında izleyici ile buluşmuştur. Yalnızca 16 bölümden oluşan dizi 1 sezon sürmüştür ve 21 Ocak 2017 yılında final bölümü ile ekranlara gelmiştir.

Goblin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Kim Shin: Yıllar önce yaşamış olan ve ölümsüzlük ile lanetlenen goblin komutandır. Dönemin kralı tarafından ihanete uğrar ve öldürülür. Daha sonra ölümsüzlük ile lanetlenir. Goblin gelini bulmadan ölmeyecektir. Bütün sevdiklerinin ölümüne şahit olur. Karakteri Gong Yoo oynamıştır.

Ji Eun-Tak: Annesi Kim Shin tarafından kurtarılmıştır. Fakat bu kız hayaletler ile konuşabilmektedir. Teyzesi ve kuzenleri ile birlikte yaşamaktadır. Eğlenceli bir kişiliktir. Kim Shin ile tanıştıktan sonra tüm hayatı değişmektedir. Dizide karakteri Kim Go Eun oynamaktadır.

Ölüm Meleği: Ölüm melekleri günahkarlar arasından seçilmektedir. Hafızaları da silinmiştir. Ölüm meleği Kim Shin ile ev arkadaşıdır. Eski kaderini yaşamaktadır. Dizide karakteri Lee Dong Wook oynamaktadır.

Kim Sun: Tavuk restoranı işletir. Söyleyeceklerini saklamayan bir karakterdir. Dizide karakteri Yoo In na oynamaktadır.

Goblin Yönetmeni Kimdir?

Goblin dizisinin yönetmenlik koltuğunda Lee Eun-Bok oturmaktadır.

Goblin Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığını Joo Kyung-ha ve Kim Ji-Yeon üstlenmiştir.

Goblin Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Kim Eun-Sook yapmıştır.

Goblin Dizisinin Aldığı Ödüller Nelerdir?

Dizi pek çok ödül almıştır. 2017 yılında 53. Baeksang Sanat Ödülleri kapsamında Tv kategorisinde büyük ödül almıştır. 2017 Kore Kablolu Tv ödüllerinde ise Dizi Kategorisinde büyük ödüle layık görülmüştür. Yine 2017 Kore Kablolu Tv ödüllerinde Kablo VOD kategorisinde büyük ödül almıştır. Yine aynı ödül töreninde en iyi dizi müziği ödülünü de almıştır.