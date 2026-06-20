GO Türkiye dizileri 4.4 milyar izlendi

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TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürüttüğü Go Türkiye mini dizi serileri, uluslararası dijital platformlarda elde ettiği erişim rakamlarıyla dikkat çekti. Paylaşılan verilere göre bugüne kadar yayınlanan beş mini dizi, toplam 7.69 milyar reklam gösterimi ve 4.4 milyar izlenmeye ulaştı. Go Türkiye’nin tanıtım iletişimleri kapsamında yayınlanan teaser içerikleri 1.65 milyar gösterim ve 422 milyon izlenme elde ederken, bölüm iletişimleri ise 6.05 milyar gösterim ve 4 milyar izlenme rakamına ulaştı. Böylece mini dizi serilerinin toplam erişimi 7.69 milyar gösterim ve 4.4 milyar izlenme olarak kaydedildi.

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Serinin performans verilerine göre ‘An İstanbul Story’ 2.53 milyar reklam gösterimi ve 1.56 milyar izlenmeye ulaşırken, ‘Hidden Lover’ 1.57 milyar reklam gösterimi ve 977 milyon izlenme elde etti. 27 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan ‘Cappadocia Fairytale’ ise yaklaşık bir buçuk aylık süreçte 355 milyon reklam gösterimi ve 298 milyon izlenmeye ulaştı. Go Türkiye’nin yeni yapımı ‘Turquoise Summer’ın (Turkuaz Yaz) da yayına girmesiyle mini dizi serisinin uluslararası dijital platformlardaki içerik sayısı artarken, proje Türkiye’nin farklı destinasyonlarını ekranlara taşımayı sürdürüyor.

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