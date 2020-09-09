Glass dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Glass oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

2019 yılında yayımlanmış olan Glass filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile pek çok izleyici için merak konusu olmuştur. ABD yapımı olan Glass filmi 18 Ocak 2019 tarihinde yayınlanmış ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Glass Filminin Konusu Nedir?

Glass, Unbreakable ve Slipt filmlerinin üçüncü halkasıdır. Glass filmi devlet tarafından gözetim altına alınan Elijah Price, David Dunn ve Kevin Wendell Crumb'ın hikayesini anlatan bir filmdir. Kevin'in çok kişilik bozukluğu bulunmaktadır. David Dunn'ın amacı ise bunu durdurmak ve Beast denen kişiliği bastırmaktadır. Fakat Elijah Price'ın düşünsel yetenekleri çok üst seviyededir. ve başka planları bulunmaktadır.

David Dunn Kevin Wendell Crumb'ın kişiliklerinden birisi olan Beast'in peşine düşer ve kovalamaca sırasında kemiklerinin narinliği ve şeytani zekası ile dengeleyen Mr. Glass'ın gölgesi de ortaya çıkar. Glass pek çok sır bilmektedir. Bu iki adam için bu sırlar oldukça önem taşır. Ayrıca bu üç adam aynı psikiyatri kliniğinde tedavi görmektedir. Üç adam da birbirinden farklı karakterlere sahip olsa da süper kahraman olduklarına inanan insanlar üzerine uzmanlaşmış bir psikiyatri merkezine yatırılırlar.

Hastanedeki yetkililer bu üç kişinin süper kahraman olmadıklarını ve gerçeğe inanmalarını sağlayacak olan rahatsızlıklar taşıdıklarını düşüncesini onlara empoze etmeye çalışırlar. Ama bu üçlü hiçbir zaman bunlara inanmaz ve sonuna kadar kendilerini savunurlar.

Glass Kaç Bölüm ve Sezon?

Glass filmi 18 Ocak 2019 yılında tarihe girmiş bir dizidir. Vizyona girdiği andan itibaren pek çok kişi tarafından da ilgi ile izlenmeye devam etmiştir. Kaliteli oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyiciyi kendine çekmeyi başarmıştır. Glass filmi konusu gerilim ve dram ağırlıklıdır. Ayrıca Glass filminin 129 dakikalık bir süresi bulunmaktadır.

Glass Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Glass filmi kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Baş rollerinde James McAvoy, Bruce Willis ve Samuel Lee Jackson yer almaktadır. Glass filminin oyuncuları ve filmdeki karakterleri şu şekilde açıklanmaktadır:

- James McAvoy: K. Wenbdell Crumb

- Bruce Willis: David Dunn

- Samuel Lee Jackson: Elijah Price

- Sarah Paulson: Dr. Ellie Staple

- Anna Taylor Joy: Casey Cooke

Glass Yönetmeni Kimdir?

2019 yılında vizyona girmiş olan Glass filmi ABD yapımı bir film olup yönetmenliğini M. Night Shyamalan üstlenmiştir.

Glass Yapımcısı Kimdir?

Glass filminin hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini M. Night Shyamalan üstlenmiştir. Diğer yapımcıları ise Jason Blum, Marc Bienstock ve Ashwin Rajan olmaktadır.

Glass Senaristi Kimdir?

Glass filminin senaristi filmin yönetmeni ve yapımcısı olan M. Night Shyamalan'dır.