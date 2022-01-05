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Gizli Sayılar filmi konusu nedir? İşte Gizli Sayılar oyuncuları

#Gizli Sayılar#Gizli Sayılar Filmi#Gizli Sayılar Oyuncuları
Gizli Sayılar filmi konusu nedir İşte Gizli Sayılar oyuncuları

Gizli Sayılar filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Televizyon ekranlarında sevilen filmler ekrana geliyor. Gizli Sayılar filmi televizyonda ilk kez bu akşam ekrana gelecek. ATV yayın akışında yer alan film saat 23:50’de başlayacak. Peki, Gizli Sayılar filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

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Gizli Sayılar filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. ATV yayın akışında yer alan Gizli Sayılar filmi yönetmen koltuğunda Theodore Melfi oturuyor. Film, Melfi ile Allison Schroeder tarafından Margot Lee Shetterly'nin kurgusal olmayan aynı adlı kitabından uyarlandı.

GİZLİ SAYILAR FİLMİ KONUSU

Sovyetler Birliği'nin 1957'de Sputnik I ile Yuri Gagarin'i uzaya göndermesinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle NASA üzerinde yörüngeye bir astronot gönderme konusundaki baskısını iyice arttırmıştır. Uzay Araştırmaları Birimi'nin başındaki Al Harrison, aralarında siyah kadın matematikçi Katherine Goble Johnson'ın da aralarında bulunduğu özel bir ekip kurar. Matematik dehası Johnson ile birlikte bir başka matematikçi Dorothy Vaughan ve mühendis Mary Jackson, çalıştıkları kurumda karşılaştıkları bütün ayrımcı kurallara rağmen, Amerika'nın uzaya insan gönderme araştırmalarında hayati öneme sahip olacak, birçok önyargıyı yıkmayı başaracaklardır.

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GİZLİ SAYILAR OYUNCULARI

Gizli Sayılar oyuncuları arasında Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner yer alıyor.

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