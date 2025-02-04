Gizli saklı aşk bir adım ileri gitti: Bir çocuğumuz olsun istiyoruz

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Ama sonra yağmurlu bir günde büyük kentin sokaklarında görüntülendiler.

Önce yan yana yürüyorlardı sonra el ele tutuştular. Bir süre sonra da zaten giderek büyüyen aşklarını saklamamaya başladılar.

Yakın çevrelerine bakılırsa gizli saklı başlayan aşklarını bir adım daha ileriye taşımaya ikisi de hazır...

Her ne kadar ikisinin de geçmiş ilişkilerinden birer çocuğu olsa da onlar daha fazlasına göz diktiler: Aşklarının bir meyvesi yani ortak bir çocukları olsun istiyorlar.

BİR ÇOCUKLARI OLMASINI İSTİYORLAR

Bu anlattığımız ünlü çift, ünlü model Gigi Hadid ile oyuncu Bradley Cooper.

İki yılı aşkın bir süredir birlikte olan Hadid ile Cooper'ın aşkı belli ki gayet iyi gidiyor. Onlar her ne kadar özel hayatlarını meraklı gözlerden sakınıp saklasalar da belli ki geleceğe dair ortak yaşam fikirleri var.

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Life&Style dergisine konuşan bir kaynak Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın bir çocuk istediğini söyledi. Onun anlattığına göre bu konuda çoktan bir deneme yaptılar bile.

Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'den Khai adında bir kızı var. Bradley Cooper da eski nişanlısı Irina Shayk'tan bir kız çocuk sahibi.

Hadid ile Cooper, kızlarını çoktan birbirleriyle tanıştırdılar bile... Çifte yakın kaynaklara göre Hadid'in kızı Khai ile Cooper'ın kızı Lea gayet iyi geçiniyor.

Bunu gören Gigi Hadid ile Bradley Cooper da bir aile olabildiklerini görüp "Neden ortak bir çocuğumuz olmasın" diye düşünmeye başladı.

SEVGİLİSİNDEN EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYOR

Siteye konuşan kaynak 29 yaşındaki Hadid'in ilişkisini "Harika" diyerek tanımladığını anlattı. Üstelik ünlü çiftin birbirlerinin çocuklarıyla da gayet yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Yine bu kaynağa bakılırsa Hadid'in artık tek beklediği 49 yaşındaki sevgilisi Bradley Cooper'ın kendisine artık evlenme teklif etmesi.

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Hadid'in 4 yaşındaki kızı Khai ile Cooper'ın 7 yaşındaki kızı Lea'nın bu kadar samimi olmasının da önemli bir nedeni var aslında.

Cooper, sevgilisi Hadid'in yaşadığı çiftliğin yakınlarında kendine bir çiftlik satın aldı. Bu yüzden de iki küçük kız sık sık bir araya gelip birlikte oynuyorlar.

Bir başka deyişle Bradley Cooper, sırf sevgilisine yakın olabilmek için kendine yeni bir ev satın aldı.

Aslında Gigi Hadid ile Bradley Cooper, çoktan ortak hayatlarını ve bir aile olarak düzenlerini kurmuş durumda. Ayrı evlerde yaşıyor olsalar bile!

Gigi Hadid, One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile olaylı biten bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden Khai adında 4 yaşında bir kızı bulunuyor.

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Bradley Cooper'ın ise İrina Shayk ile ilişkisinden 7 yaşında Lea adında bir kızı var.