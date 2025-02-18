Gizli kıskançlıklar... Alya'nın şüpheleri artıyor

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SADAKAT'İN ADAMLARINDAN ŞAHİN'E BÜYÜK SALDIRI

Polislerin Nare’nin ihbarı üzerine Ecmel’i yakalamasının ardından Şahin, Nare’ye hesap sordu. Sadakat’in gelişiyle tansiyon iyice yükseldi. Sadakat, Şahin’e öfkesini kusarak adamlarını onun üzerine saldı.

“ALBORALAR’IN HANIMAĞASI BENİM”





Hastane çıkışında yöre halkının Alya’ya hanımağa demesine bozulan Sadakat, “Alboralar’ın hanımağası benim” diyerek sert bir çıkış yaptı. O sırada Alya, çevresinde muayene olmak isteyen kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri hakkında bilgi verirken, kendisine gösterilen ilgi de hoşuna gitti.

KAYA, ZERRİN’İ DÜĞÜNDEN KAÇIRDI!

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Kaya, kılık değiştirerek gizlice düğüne gitti ve Zerrin’in odasında karşısına çıktı. Zerrin, Kaya’yı görünce büyük bir şaşkınlık yaşarken ondan kaçmaya çalıştı. Kaya, tüm kötü şeyleri geride bırakabileceklerine inanarak onu düğünden kaçırdı. Kemal Sunal’ın filmlerindeki kız kaçırma sahnelerini aratmayan anlar izleyicilerin yüzünde tebessüm bıraktı.

ALYA’NIN ŞÜPHELERİ ARTIYOR





Dizinin finalinde ise Mine yine Alya’yı evine davet etti. Cihan ile ilişkisi hakkında Cihan’ın adını açıklamadan bilgiler veren Mine, Alya’nın şüphelerini iyice artırdı. O sırada kapı çaldı ve Alya kapıyı açtığında karşısında Cihan’ı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU





‘Uzak Şehir’, reytinglerde zirvedeki yerini koruyarak TOTAL izleyici grubunda 13,93 reyting 34,27 izlenme payı, AB kategorisinde 9,38 reyting 23,65 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 13,49 reyting ve yüzde 30,97 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketi, X platformunda uzun süre TT listesinde yer alırken, 50 binin üzerinde tweet atılarak sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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‘Uzak Şehir’ yeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!