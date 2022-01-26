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Gizemli Adaya Yolculuk nerede çekildi? Gizemli Adaya Yolculuk filmi oyuncuları ve konusu

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Gizemli Adaya Yolculuk nerede çekildi Gizemli Adaya Yolculuk filmi oyuncuları ve konusu

Gizemli Adaya Yolculuk filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Gizemli Adaya Yolculuk filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Film, 2010 sonbaharında Oahu- Havai’de gerçek mekanlarda çekildi. Peki, Gizemli Adaya Yolculuk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Gizemli Adaya Yolculuk filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan Gizemli Adaya Yolculuk filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Filmin oyuncuları arasında Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson gibi isimler yer alıyor. Aksiyon filmlerinin efsaneleşen ismi Dwayne Johnson Hank karakterine hayat veriyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİ KONUSU

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!

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GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Dwayne Johnson,Michael Caine,Josh Hutcherson gibi isimler yer alıyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK NEREDE ÇEKİLDİ?

“Gizemli Adaya Yolculuk/Journey 2: The Mysterious Island” 2010 sonbaharında Oahu- Havai’de gerçek mekanlarda çekildi.

Yapım ekibi belli sahnelerin tamamlanması için, ki helikopter kazası bunların başında yer alıyordu, Kuzey Carolina’daki stüdyolardan yararlandı. Kazanın sonrası ise Eternity Beach’te çekildi. Fakat fırtına sırasında helikopterin havada dönüşü ve yere çakılışı stüdyoda yaratıldı.

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