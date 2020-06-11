Gizemli Adaya Yolculuk filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Gizemli Adaya Yolculuk nerede çekildi?

Gizemli Adaya Yolculuk bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi Dwayne Johnson, Gizemli Adaya Yolculuk filminin oyuncuları arasında yer alıyor. Filmde Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider ve olaylar gelişir…

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİ KONUSU

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!

2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey to the Center of the Earth) filminin devamı olan yapım Jules Verne'nin Esrarlı Ada filminden uyarlanarak çekilmiş bu yapımda, ilk filmden gelen Josh Hutcherson’ın yanısıra ona Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Michael Caine eşlik ediyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Dwayne Johnson,Michael Caine,Josh Hutcherson gibi isimler yer alıyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK NEREDE ÇEKİLDİ?

“Gizemli Adaya Yolculuk/Journey 2: The Mysterious Island” 2010 sonbaharında Oahu- Havai’de gerçek mekanlarda çekildi.

Yapım ekibi belli sahnelerin tamamlanması için, ki helikopter kazası bunların başında yer alıyordu, Kuzey Carolina’daki stüdyolardan yararlandı. Kazanın sonrası ise Eternity Beach’te çekildi. Fakat fırtına sırasında helikopterin havada dönüşü ve yere çakılışı stüdyoda yaratıldı.