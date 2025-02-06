Gizem perdesi biraz daha kalınlaştı: Kim çıkarıyor bu dedikoduları!

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İşte bunlardan biri de İngiliz kraliyet ailesine evlilik yoluyla katılmasına rağmen kandan bağlı olanları bile gölgede bırakan Kate Middleton.

Artık Galler Prensesi unvanı taşıyan ve kocası Galler Prensi William ile birlikte tahta bir adım daha yaklaşan Kate, son bir yıldır kanser tedavisi nedeniyle gündemdeydi.

Ama bu durum artık usul usul tarihin sayfaları arasına karışmak üzere. Başta Kate'in kendisi olmak üzere herkes o zorlu günleri unutmaya çalışıyor.

Bu bir yandan...

'KATE KAPAK KIZI OLACAK' SÖYLENTİLERİ BAŞLADI

Son günlerde Kate Middleton ile ilgili olarak konuşulan başka bir durum daha var... 43 yaşındaki üç çocuk annesi Kate'e geldiği ileri sürülen bir teklif bu.

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Bu konudaki iddialara göre dünyaca ünlü Vogue dergisi Kate Middleton'a "kapak kızı" olması teklifini yapmıştı. Üstelik Prenses'e kendisinin seçtiği bir fotoğrafçıyla çalışma olanağı da tanınmıştı.

Aslına bakılırsa Kate Middleton için şaşırtıcı bir durum değildi bu.

Çünkü Prenses, ya da o sıradaki unvanıyla Cambridge Düşesi Kate, 2016 yılında aynı derginin 100'üncü yılı için hazırlanan haziran ayı sayısına kapak pozu vermişti.

Böylece Prenses Diana'dan sonra bir ilke imzasını atmıştı. Prenses Diana da Charles ile evli olduğu sırada dört kez kapak kızı olmuştu.

İşte bütün bunlar göz önüne alındığında Kate Middleton'ın Vogue dergisine bir kez daha kapak pozu vermesi haberi kimseyi şaşırtmadı.

Hatta tam tersine herkesi heyecanlandırdı.

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Kate Middleton, 2016 yılında daha Cambridge Düşesi olduğu dönemde söz konusu dergiye kapak pozu vermişti.





Ama bu konudaki rekor kayınvalidesi Prenses Diana'da. 1997'de 36 yaşında ölen Diana aynı dergiye dört kez kapak pozu verdi.

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VERDİĞİ CEVAP KAFALARI DAHA ÇOK KARIŞTIRDI

Ama bu süreçte derginin büyük patronu Anna Wintour'dan hiç ses çıkmadı, hiçbir açıklama yapmadı.

Efsane editör olarak tanınan Wintour, bu konudaki sessizliğini, gizemi daha da artıracak bir şekilde bozdu.

75 yaşındaki Wintour, dün Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir törende Kral Charles tarafından özel bir ödülle onurlandırıldı. Kültür hayatına katkıda bulunan kişilere verilen Dame unvanını aldı.

İşte o sırada da Kate Middleton'ın dergiye kapak pozu vermesiyle ilgili sorularla karşılaştı.

Wintour "Kate'in dergiye kapak pozu vereceği doğru mu?" sorusuna kibar bir gülümseme eşliğinde şu yanıtı verdi: "Evet... Bu dedikodular nereden çıkıyor bilmiyorum. Ya siz biliyor musunuz?"

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İşte Anna Wintour'un bu yanıtı da Kate Middleton'ın kapak kızı olmasıyla ilgili söylentilerin üzerindeki gizem perdesini biraz daha kalınlaştırdı.

KANSERLE SAVAŞI ÖRNEK OLDU

Kısa süre önce ortaya atılan iddialara göre Vogue dergisi tarafından Kate'e böyle bir teklif yapılmıştı.



Buna göre Kate istediği fotoğrafçıyı seçecekti, eğer dergiye bir röportaj vermek isterse de o sıradaki giyim kuşamını da kendi istediği gibi ayarlayabilecekti.

Bu konuda konuşan ve ismini vermeyen bir kaynak da Kate'in bir yandan üç küçük çocuğunu büyütürken diğer yandan kanserle mücadelesinin onu milyonlarca kişi için etkileyici bir rol model haline getirdiğini bu yüzden de anlatacak çok şeyi olduğunu ileri sürmüştü.

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Aslına bakılırsa Kate, örnekleri öyle çok olmasa da zaman zaman gerçekten dergi kapaklarına yakışacak görüntüleriyle hafızalarda yer etti.

DAHA ÖNCE HOLLYWOOD YILDIZLARINA YAKIŞIR POZLAR VERDİ

2016 yılında zaten Vogue dergisinin hem İngiltere hem de ABD sayıları için kapak kızı olarak poz verdi.

Ama bunların da ötesinde bundan iki yıl önce 40 yaşına girerken verdiği pozlar var ki onlar çoktan tarihe geçti bile.

Galler Prensesi, henüz Cambridge Düşesi unvanını taşıdığı 2022 yılındaki doğum günü için Paolo Roversi'nin objektifinin karşısına geçti. Üzerindeki gösterişli kıyafetlerle yeni yaş pozlarını verdi.

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Çok sevdiği modacı Alexander McQueen elbisesi içinde verdiği pozlar "Hollywood tarzı" olarak nitelendirildi.

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DIANA'NIN TAKILARI DİKKAT ÇEKTİ

Kate Middleton o pozları verirken iki farklı kıyafet giydi. Bunlardan biri tek omuzlu kırmızı bir elbiseydi. Diğeri de siyah- beyaz pozlarında giydiği uçuşan beyaz elbise.

Bu siyah- beyaz fotoğrafta Kate Middleton'ın parmağındaki evlilik yüzüğü ile uçuşan saçlarının arasından görünen küpeleri dikkat çekti. Bu takıların her ikisi de Prens William'ın annesi Prenses Diana tarafından kullanılmıştı.

O FOTOĞRAFLAR ARTIK MÜZEDE: Kate Middleton'ın 74 yaşındaki usta fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından çekilen pozları National Portrait Gallery'de sürekli olarak sergileniyor.Çekilen 70 kare arasında yer alan yakın plan çekim, Kate'in çocukları tarafından seçildi.