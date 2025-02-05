Her şey gizli buluşmalarla başlamıştı: Yasak aşkıydı, karısı olmasını istiyor

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Bir yasak aşkın başlangıcı, çeyrek asırlık bir evliliğin bitişi, sonra gizli aşıkların el ele ortaya çıkması... Hani denir ya "böylesi sadece filmlerde olur" diye... Tam da böyle bir durum.

Üstelik bunu yaşayanlar dünya çapında tanınmış kişilerdi bu yüzden de bu hikayeye kayıtsız kalmak mümkün olmadı.

İşte şimdi bu olayın iki kahramanıyla ilgili bir iddia geldi... Buna göre ünlü oyuncu, uğruna karısını aldatıp evliliğini yıktığı sevgilisiyle flört etmekle yetinmekten yana değil.

Artık onunla evlenmek istiyor!

SON YILLARIN EN ÇOK KONUŞULAN YASAK AŞKI

Bu ilginç öykünün kahramanları Hugh Jackman, eski karısı Deborra Lee Furness ve şu andaki sevgilisi Sutton Foster.

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Aslına bakılırsa bütün hikayeyi takip edenler çoktan biliyor olup biteni...

Hugh Jackman ile Sutton Foster, The Music Man adlı Broadway müzikalinde aynı sahneyi paylaştılar. İki başrol oyuncusunun yakınlaşması gerçek hayata taşındı...

Her ne kadar şüphelense de başlarda bu durumdan Jackman'ın 27 yıldır evli olduğu Deborra Lee Furness'in haberi yoktu. Jackman'ın dostları biliyordu ama bunu Furness'ten gizlediler.

'ONUN KARISI OLMASINI İSTİYOR... BUNDAN EMİN'

Sonunda Hugh Jackman ile Sutton Foster el ele kamera karşısına çıktılar ve gizli saklı başlayan aşkları bu şekilde doğrulandı.

İşte şimdi söylentilere göre Hugh Jackman, kendisi de bu aşk uğruna kocası Ted Hughes'tan boşanan Foster ile "ciddi düşünüyor"...

Yani onunla evlenmek istiyor.

Closer Weekly'ye konuşan kaynaklara bakılırsa Jackman, yalnız başına Avustralya tatiline gittiğinde bu konuyu etraflıca düşündü...

O sırada sevgilisi Sutton Foster'ı yanında yokken nasıl da özlediğini fark etti. Sonra yeniden bir araya geldiklerinde de aşk ateşi yeniden alev aldı. Jackman artık onsuz yapamayacağını anladı.

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Bu kaynak sözlerini şu cümleyle tamamladı: "Hugh, Sutton'ın karısı olmasını istediğinden çok emin."

Gözden Kaçmasın Gizli saklı aşk bir adım ileri gitti: Bir çocuğumuz olsun istiyoruz Haberi görüntüle

ÖNCE JACKMAN'IN RESMEN BOŞANMASI GEREK

Çifte yakın kaynaklara bakılırsa şu anda ikisi de eşleriyle yollarını yeni ayırdığı ve Jackman boşanması resmen tamamlanmadığı için biraz beklemek zorundalar.

Ünlü çiftin aşkı hakkında konuşan kaynak bu konuda "Bu durum onların evlenebilecekleri zamanı etkileyecek. Ama yine de ikisi de özgür kalır kalmaz hemen evlenmeyi planlıyor" diye konuştu.

Aslına bakılırsa Sutton Foster bu konuda hızlı davrandı ve kocasından resmen boşandı. Ama Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness tarafında henüz bir boşanma davası bile açılmış değil.

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EVLİLİK ANLAŞMALARI YOKTU

Bu konuda da bazı söylentiler var bir süredir. Buna göre Jackman ile Furness'in bir evlilik anlaması yoktu.

Ortada büyük bir svreet var ve bunun paylaşımı da eski çift arasında büyük bir sorun yaratacak gibi görünüyor.

Üstelik Deborra Lee Furness, mağdur yani aldatılan taraf olduğu için haklarını sonuna kadar almaya kararlı olduğu söyleniyor.

Yine iddialara göre hem Jackman hem de Furness, boşanma sürecini olabildiğince kolay ve rahat bir şekilde halletmek istiyor.

İŞİN İÇİNDE MAL, MÜLK, PARA... HER ŞEY VAR

Ama sadece para değil aynı zamanda eski çiftin ABD ve Avustralya'daki değerli mülkleri de işin içinde.

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Bu yüzden bunların paylaşımı da öyle kolayca olacak türden değil. Üstelik iki çocuklarının velayeti ve onlara ödenmesi gereken nafaka da söz konusu.

Bakalım bir zamanlar gittikleri her yere aşkı da götüren ünlü çift nasıl bir boşanma davası yaşayacak...

Örneğine Angelina Jolie ve Brad Pitt ya da daha da kötüsü Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanmalarında rastlanan olaylı bir süreç mi olacak ya da Sofia Vergara ve Joe Manganiello gibi daha sakin bir boşanma mı...

Bunu da zaman gösterecek elbette.

Bakalım bu üçlü arasında olaylar nasıl ilerleyecek.