‘Gittiğim her yerde yanımdasın sevgilim!’ Büyük aşkının adını boynunda taşıyor…

İkisinin de önceki ilişkilerinden doğan, yaşları birbirine yakın iki kızı var. Ve ikisi için de hayatlarının en büyük önceliği çocukları.

İlişkileri ilerledikçe kızları da iyice birbirlerine ısındılar, yakın arkadaş olup ünlü çiftin aklında kalan son soru işaretlerini de sildiler.

Ünlü model Gigi Hadid ve 2023’ün sonbaharından beri birlikte olduğu sevgilisi Bradley Cooper artık doludizgin yaşadıkları aşklarını kimselerden saklamadan her yerde el ele göz göze fotoğrafçılara yakalanmaya, mutlu mesut bir ilişki yaşamaya devam ediyorlar.

İkisi de bu aşktan iyice emin olmuş olacak ki çoktan işin içine aileleri soktular, ilişkilerini nikah masasına taşımak için artık tüm şartlar hazır gibi görünüyor.

Ancak ikisinin hayranları da heyecan içinde beklese de o evlilik teklifi henüz gelmiş değil…

Gigi Hadid ise buna aldırmazcasına son hamlesiyle büyük aşkına büyük bir jest yaptı ve özel yaptırdığı aşk kolyesini boynuna geçirdi!

Ünlü model geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve sarı opal bir kolye ve ucunda sevgilisine ithafen oyulmuş bir künye bulunan altın zincirden oluşan kolye takımının fotoğrafını paylaştı.

Hafifçe gizlenmiş elmas işlemeli kolye ucuna "G" ve "B" harfleri ile aralarında bir kalp oyulmuştu. Gigi Hadid, fotoğrafın üzerine kolyeyi tasarlayan arkadaşına teşekkür ederek "aşkım, teşekkürler kraliçe @sheryllowejewelry" yazdı.

Aynı zamanda eski bir makyaj sanatçısı ve Rob Lowe'un 35 yıllık eşi olan Montecito, Kaliforniya merkezli kuyumcu Sheryl Lowe Hadid'in fotoğrafını yeniden yayınlayarak, kolye ucunun yanı sıra, uygun bir şekilde Gigi Düğümlü Kolye olarak adlandırılan opal kolyenin daha yakından bir fotoğrafını da paylaştı.

Hadid'in özel tasarım kolyesinin fiyatı 2.995 dolar.

Gigi Hadid ve Bradley Cooper üç yıla yaklaşan ilişkileri boyunca henüz kırmızı halıda kol kola görünmemiş olsalar da, Cooper geçen hafta Met Gala'da sessizce sevgilisi Hadid'e katıldı ve Metropolitan Sanat Müzesi'nin ikonik merdivenlerinde vereceği pozu pas geçmeyi tercih etti.

İki sevgili ilişkileri hakkında konuşmayı pek tercih etmeseler de kırmızı halıda Vogue'a verdiği röportajda Gigi Hadid, Bradley Cooper için "O benim mutlu yerim" demiş ve kızı Khai’den sonra ikinci sırada geldiğini söylemişti.

Ünlü aşıklar çoktan New York’ta birlikte yaşamaya başladılar ve sık sık gittikleri etkinliklerde fotoğrafçılara el ele yakalanıyorlar. Ancak Hadid ve Cooper hem gece hayatını pek sevmiyorlar hem de basının yoğun ilgisinden bunalıyorlar.

Bu yüzden de en çok sevdikleri şeylerin başında evlerinde sıcak ve samimi akşam yemekleri yemek ve arkadaşlarını ağırlamak.