Gırgıriye'nin yapımcısı Hürriyet'e konuştu: Bizim hatamız!

Gırgıriye Müzikali’nin önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’ndaki temsilinde kriz çıktı. Bir kadın, VIP bileti almasına rağmen sahneyi göremediği gerekçesiyle bağırarak tepki gösterdi.

Duruma müdahale eden Müjdat Gezen, yaşanan tartışmanın ardından sahneyi terk etti. Kuliste rahatsızlanan sanatçı hastaneye kaldırılırken, oyun ertelendi. Gezen, hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Bilet fiyatları 1650 ila 4 bin 300 TL arasında değişen müzikalde yaşanan krize; daha çok VIP bilet satmak amacıyla sahne önüne fazladan sandalye konulmasının yol açtığı öne sürüldü.

Müjdat Gezen geçen hafta Ülker Sports Arena’da gerçekleşen prömiyer öncesi oturma düzenine müdahale etmiş, isteklerini Onurcan Taş’a bizzat anlatmıştı.

Bu bölümde bulunan izleyiciler en yüksek fiyattan bilet almalarına rağmen hem plastik sandalyede oturmaktan hem de sahneyi görememekten rahatsız oldu. Müzikalin yapımcısı Onurcan Taş, konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu.

O DA İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ

Onurcan Taş, organizasyonda hata olduğunu kabul etti: “Fazla sandalye iddiası doğru değil. Asla öyle bir şey yok. Oturma düzeninin kurulamamasından kaynaklanan bir hata var. Fakat olayı yaratan seyirci de iyi niyetli değildi. Başka yer gösterilmesi, para iadesi teklifi yapılmasına rağmen Müjdat Hoca’ya bağırdı. Aslında en tepeye bakarsak; hata bizden kaynaklıdır. Bu hatayı telafi etmek için oradaki seyircilerin hepsine tek tek mail ve mesaj gönderdik. Kendilerine özel olarak oyunu 24 Nisan’da sahneleyeceğiz.”

Taş, plastik sandalyelerin değiştirildiğini de açıkladı: “Dışarıdan tiyatro koltuğu kiraladık. Artık protokol ve VIP’dekiler koltukta oturacak. Güvenlik önlemlerimizi de artırdık.”

MÜJDAT HOCA UYARMIŞTI

Müjdat Gezen’in olay öncesi Harbiye Oditoryumu’nu müzikal için yetersiz bulduğu ve oturma düzenini beğenmediği öne sürüldü. İddiayı doğrulayan Taş, “Salon ve sandalyeler için ‘Olmayacağını size söylemiştim’ şeklinde bir konuşması oldu. ‘Hocam en kısa sürede telafi edeceğiz’ dedik ve ettik. Gerekli düzenlenmeler yapıldı, yetkili sayımızı da artırdık” dedi.

BİLSEYDİM ANLAŞMAZDIM

Müjdat Gezen olay gecesi sahnede yaptığı konuşmada yapımcıya tepki gösterdi: “Ben bu tiyatronun bir çalışanıyım. Böyle bir muameleyle karşılaşacağımı bilseydim bunlarla anlaşma yapmazdım. Burada hata var. 4 bin liraya sandalyede oturtmuşsunuz adamları, ben burada çıkıp komiklik yapacağım, tüh size!”