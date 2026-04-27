Gırgıriye seyircinin gönlünü aldı

Müjdat Gezen imzalı “Gırgıriye Müzikali”nin 21 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’ndeki temsilinde kriz çıkmıştı. Bir kadın, VIP bileti almasına rağmen sahneyi göremediği gerekçesiyle oyuna müdahale etmiş, Müjdat Gezen kadınla yaşadığı tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve salondaki seyircilere müzikalin ertelendiği açıklanmıştı.

SANDALYE GİTTİ KOLTUK GELDİ

O geceye bilet alan seyirciler, müzikali önceki akşam izleyebildi. VIP bölümündekiler, önceki oyunda krize yol açan plastik sandalyeler yerine koltuğa oturdu. Üstelik koltuklar, sahnenin daha iyi görülebilmesi için Müjdat Gezen’in önerisiyle platformla yükseltilmişti. Ayrıca salondaki 3 bin 250 koltuğun tümüne Müjdat Gezen ile Perran Kutman’ın imzasını taşıyan müzikal posterleri konulmuştu. Jestlerden ve müzikalden memnun kalan seyirci, gecenin sonunda oyuncu kadrosunu ayakta alkışladı.

O ABLANIN KOLTUĞUNA ÇELENK BIRAKTIK

Müzikalde Bayram karakterini canlandıran Ceyhun Fersoy, yaşanan krizle ilgili şunları söyledi: “2004 yılından beri sahnedeyim, daha önce böyle bir şey görmedim. Oyun oynanırken sahnede dans eden dansçıların paçasından tutmak, sahneye çıkmak ne demek? Canı sağ olsun. Keşke bu akşam o abla da burada olup izleseydi. Gelmediği için onun koltuğuna çelenk bıraktık.”

NAZAR DİYELİM

‘Güllü’ karakterine hayat veren Gülben Ergen de yaşanan olay nedeniyle Gezen’in sağlık durumu olumsuz etkilenmediği için mutlu olduğunu dile getirdi: “Seyircimiz haklı bile olsa, Müjdat Gezen tiyatronun çınarıdır. Çok üzülürüz ona bir şey olursa. O gece hastanede, acilde yanında olsaydınız Müjdat Abi’nin, kıyamazdınız. Nazar diyelim. Neyse ki bu akşam seyircimizle buluşup gönüllerini aldık.”

PATRON BİLİR BEN BİLMEM

Müjdat Gezen’e de “İnsanlar bu gece oyundan çok memnun ayrıldı, sizi ayakta alkışladılar. Bu serüven nereye gider” sorusu yöneltildi. Usta oyuncu, “Patron bilir, ben bilmem. Yazarım, yönetirim, oynarım. Diğer kısmını o iki ortak organize ediyor. İyi de yapıyorlar. Yarın Eskişehir’de oynuyoruz, sabah yola çıkacağız” yanıtını verdi.