Giray Altınok: Şakayı önce eşime yaparım, gülmezse vazgeçerim!

◊ Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği “The Traitors Türkiye” yayın hayatına başladı, hayırlı olsun. Yurtdışından uyarlama bir format. Neydi sizi bu projede çeken?

- Dünyanın birçok ülkesinde yapılan bir format bu. Çok severek dahil oldum. Açık konuşmak gerekirse, daha önce yarışmayı bilmiyordum ama sunuculuk teklifi geldiğinde açıp izleyince neler kaçırdığımı gördüm.

Birkaç ülkeninkini baştan sona bitirdim, hakikaten çok eğlenceli ve neşeli. Aslında bizim tiyatro temrinlerinde çok kullandığımız “Vampir Köylü” oyununun çok büyük prodüksiyonlu hali diyebiliriz. İzlemesi de gerçekten çok keyifli.

◊ İlk kez sunucu olarak izleyeceğiz sizi. Tedirginlikleriniz olmuş muydu ilk başta?

- Ben ağzı laf yapan biriyim amiyane tabirle, o yüzden sunuculuk anlamında öyle çok gerilmedim. Ama formatın büyüklüğü insanı biraz telaşlandırıyor ve heyecanlandırıyor.

Bugüne kadar çok fazla yarışma ve özellikle reality show seyreden biri olarak, ikisinin bir arada olduğu bu projede sunuculuk yapmak beni çok germedi. Yapım firması ve format sahipleri çok ilgiliydi, o heyecanımı onlar aldı diyebilirim.

YARIŞMACILARI 1 HAFTA ÖNCESİNDE ÖĞRENDİM

◊ Kadrodaki isimlerin belirlenmesinde etkiniz oldu mu?

- Pek bir etkim olmadı. Bana da sürpriz olsun istedim. “Aklında birileri var mı?” diye sorduklarında, özellikle sosyal hayatta tanımadığım insanlar olmasına dikkat ettim. Yarışmacıların birçoğunu başlamaya 1 hafta kala öğrendim.

Bu durum, ‘Hainler’i ve ‘Masumlar’ı seçerken onları kamera önünde “yalandan tanıyormuş gibi” yapmak yerine, gerçekten tanımaya çalışmam açısından çok işe yaradı.

◊ İlk kez böyle bir formatta iş deneyimliyorsunuz. Çekim sürecinde kendinizle ilgili neler keşfettiniz? Hangi yönleriniz ön plana çıktı?

- Valla 42 yaşında biri olarak kendimde keşfetmediğim bir yön yok! (Gülüyor) Ben işini severek ve keyifle yapmaya çalışan biriyim; en çok bu yönümü ön plana çıkarmaya çalıştım. Ev sahibi olduğum bu yarışmada o karakteri layığıyla yerine getirmek birinci önceliğim oldu.

BÜYÜK HAİNLİKLERE MARUZ KALMADIM

◊ “Kim hain, kim masum?” diye sorduran bir yarışma. Siz hayatınızda hainliklere maruz kaldınız mı?

- Çok büyük hainliklere maruz kalmadım. Tabii ki herkesin hayatında olduğu gibi benim hayatımda da hayal kırıklığına uğratan insanlar oldu. Ama “hainlik” çok altı dolu ve ağır bir kavram. Birine hain demek için hayatınıza girip çok kritik bir şeyi sizden alması gerekir. “Bunu yapmaz” dediğim insanların yaptığı şeyler olmuştur ama hainlik mertebesine koymuyorum onları.

◊ “Hain” ve “masum” kavramları sizin için ne ifade ediyor?

- Hainlik çok riskli bir şey, çok düşman kazanmanız gerekiyor. Masumiyet daha kolay; hiçbir şey yapmazsan masumsundur, öyle durursan masum olursun. Ama hain olmak için risk almak şart. Allah hainlerden uzak tutsun diyorum.

◊ Program sosyal medyada “Survivor”a rakip olarak gösteriliyor. Hangi yönleriyle farkını ortaya koyacak sizce?

- “Survivor”a benzeyen tarafı, fiziksel veya akıl gerektiren oyunlar olması. Ama bizde oyunların kapladığı alan “Survivor”a göre çok daha az. Bütün sistem bunun üzerine kurulu değil. Bizde daha çok “reality show” ve “akıl oyunları” tarafı baskın. Bu yüzden birçok yönüyle “Survivor”dan ayrılıyor.

PRENS’İN DEVAMI 2027’DE GELECEK

◊ Çevremdeki herkes “Prens” dizisinin devamını bekliyor. Var mı planlarınızın arasında?

- Valla biz de çok özledik, bir an önce dördüncü sezonu yapalım istiyoruz. Eğer senaryosunu tamamlayabilirsek, bu yıl eylül gibi sete girmeyi düşünüyoruz. Bu da bir sonraki yılın ilk aylarında seyirciyle buluşacağımız anlamına geliyor.

◊ Bir yandan sinema filmi projeniz var, o ve diğer projelerinizle alakalı çalışmalarınızı da sormak istiyorum...

- “Disco” diye bir film yaptık. Seyirci de çok güzel alaka gösterdi. Sizin vesilenizle onlara da teşekkür ederiz. Şimdi yeni bir dizi hazırlıyorum, şu an çekimlerindeyiz. 5 haftalık işimiz kaldı, umarım seyirci onu da beğenir.

AİLEMLE DEŞARJ OLUYORUM

◊ Tüm bu tempo içerisinde ailenize zaman ayırabiliyor musunuz? Nasıl geçiyor günleriniz?

- Bütün sistemimi buna göre kuruyorum zaten. Ailemle, sevdiklerimle vakit geçirmeden bir şeyleri keyifle yapmam mümkün değil. O deşarj olma süresini ailemle geçirerek sağlıyorum.

◊ Bunca yoğunluğun arasında kendinize “Bir dur” dediğinizde, ne yaparsınız?

- El işleriyle çok ilgilenirim; tamirat, tadilat işlerini severim. Video oyunları oynarım. Basketbol ve futbolu çok severim. Durduğum zaman beni eğlendiren klasik birkaç hobim var, onları da yapmaya çalışıyorum.

ALTINDAN KALKAMAYACAĞIM İŞİ ÇEKMEM

◊ Çok farklı formatlarda, farklı projelerle bizi şaşırtıyorsunuz ve her yaptığınız işin ayrı bir kitlesi oluyor. Bu size ne hissettiriyor?

- Ne mutlu... Biz zaten altından kalkamayacağımızı düşündüğümüz bir şeyi yazmaya veya çekmeye niyetlenmiyoruz. Benim için önemli olan o işi yaparken keyif alacağımızı hissedip hissetmeyeceğimiz. Yeni bir şey denemek konusunda çok heyecanlı biriyimdir. Gücüm yettiğince farklı şeyler denemeye devam edeceğim. Çünkü çok seviyorum.

ŞAKAYI ÖNCE EŞİME YAPARIM GÜLMÜYORSA ATARIM

◊ Proje seçerken eşinizle fikir alışverişinde bulunuyor musunuz?

- Tabii ki, Cansu’yla her meslektaş gibi sürekli fikir alışverişinde bulunuruz. Ona gelen projelerde ya da benim yazdığım projelerde birbirimize danışırız. Bir şakayı önce ona yaparım; eğer o gülmüyorsa “En yakınımı güldüremiyorsam tanımadığım insanları hiç güldüremem” diyerek o şakayı attığım çok olmuştur.

◊ Aile yaşantınızla da takdir edilen bir isimsiniz. Böyle yoğun bir sektörde aile bağlarınızı sıkı tutmayı nasıl başarıyorsunuz?

- Ekstra bir şey yapmıyorum, zaten evci biriyim. Kalabalık ailelerde büyüdüğümüz için aileye, arkadaşlığa, birlikte yemek yiyip vakit geçirmeye çok önem veriyoruz. Zaten yaptığım işlere, dizilere, filmlere dikkatli bakarsanız bir yerinde mutlaka aile vurgusu vardır. Bu bizim genetiğimizde var.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOMEDYENİ OĞLUM

◊ Son zamanlarda sizi en çok güldüren şey ne ya da kim?



- Oğluma gülüyorum! 1.5 yaşında ve şu an benim için dünyanın en büyük komedyeni. Yaptığı her hareket, her şey bana çok ilginç ve komik geliyor. İlk babalığım olduğu için sanırım, onunla ilgili her şeye çok gülüyorum.