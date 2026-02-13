Eski aşkı arkasından kötü konuşmuştu: Umarız bu defaki sevgilin "adam gibi" bir adamdır

Haberin Devamı

Zaten insanın gerçek kişiliği de işte o zaman ortaya çıkar. Bazıları biten ilişkilerinin ardından hiç konuşmaz. Üzülüp kırılsa da içi kan ağlasa da ya da ayrıldığı kişiye öfke dolu da olsa susar... Hepsini kendine saklar.

Ama bazıları da bunun tam tersine...

Eski sevgilisinin ya da eşinin yani bir zamanlar hayatı paylaştığı kişinin "arkasından" konuşur. Kimi güzel sözler söylese de bazen özellikle bir zamanlar hayatı paylaştığı kişinin canını yakacak sözler çıkar dudaklarının arasından.

Üstelik bunları söyleyen ünlü biri olunca o zaman iş büyür...

ESKİ SEVGİLİSİNİN ARKASINDAN KÖTÜ KONUŞTU

Tıpkı bir zamanlar Gigi Hadid ile büyük bir aşk yaşayan hatta ondan bir kız çocuk sahibi olan Zayn Malik gibi.

İnişli çıkışlı bir aşk yaşayan Zayn Malik ile Gigi Hadid'in ilişkisi gayet olaylı bir şekilde bitti. Hatta iş karakola, polise kadar uzandı. İddialara göre Zayn Malik; Gigi'nin annesi Yolanda'yı tartakladı.

Sonra üzerinden yıllar geçti. Hadid, Bradley Cooper ile yeni bir ilişkiye başladı. Malik ile de kızları Khai'nin hatırına dostane bir ilişki geliştirdiler aralarında.

Zayn Malik, bütün bu olup bitenlerin ardından ilk kez biten Gigi Hadid ilişkisi hakkında konuştu. Doğrusu hangi eski sevgili olursa olsun hoşuna gitmeyecek sözler söyledi.

Gigi Hadid'in, kızının annesi olduğunu onu sevdiğini ama aşık olup olmadığı konusunda kendini emin hissetmediğini ekledi.





'ONU KÜÇÜK DÜŞÜRÜP SAYGISIZLIK ETTİ'

İşte onun bu sözleri de ortalığı karıştırdı. Çünkü Zayn Malik'in sarf ettiği "ona aşık olduğumdan emin değilim" sözleri Gigi Hadid'i küçük düşürmek olarak yorumlandı.

Artık tarihe karışsa da büyük ve çalkantılı bir aşk olduğu için çok dikkat çeken ilişkinin ardından söylediği bu sözler elbette olay oldu.

Sosyal medyada da bu konuda ardı ardına yorumlar yapıldı.

Öncelikle Malik'in bu sözleri geçmişte birbirlerine verdikleri "ilişki hakkında kamuoyuna konuşmama" sözünden dönmek olarak nitelendirildi.





'ALBÜMÜNÜ TANITMAK İÇİN KİRLİ BİR OYUN KURDU'

Bir yoruma göre Zayn Malik, yakında piyasaya çıkacak olan yeni albümüne dikkat çekmek için bu kirli oyunu oynadı...Böylece de manşetlere çıktı.

Bir başka yoruma göre insan çocuğunun annesini bu şekilde kötüleyerek ona karşı büyük bir saygısızlık yaptı.

Bazıları da "Zayn nasıl Gigi'ye aşık olmadığını söyleyebilir ki. Küçük kızlarının, sevgisiz bir ilişkinin ürünü olduğunu söylemek ne kadar büyük bir acımasızlık" yorumunu yaptı.

Zayn Malik'in bu sözlerinden sonra gözler ve dikkatler Gigi Hadid'in şu anda birlikte olduğu oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper'a çevrildi.





'UMARIZ BU SEFER GERÇEKTEN SEVEN BİRİ VARDIR HAYATINDA'

Elbette Cooper da Hadid'in hayranlarının bazı eleştirilerine maruz kaldı.

Hatta geçtiğimiz gün çıktıkları bir yemekte kameralara yansıyan görüntüleri de tartışmaya açıldı. New York'ta çekilen görüntülerde Cooper'ın Gigi'yi öperken ona sarılmaması bile tartışma konusu oldu.

Bazı kişiler bu görüntünün aslında Bradley Cooper'ın da Gigi Hadid'e gerçekten aşık olmadığı şeklinde yorumlandı bazı kaynaklar tarafından. Bazıları da "Bradley'nin kollarının iki yanında sarkması Gigi'yi sevmediği anlamına gelmez. Bu anlık bir öpücük" diye yorum yaptı.

Gigi Hadid'in bütün hayranlarının onun için tek bir ortak dileği vardı: "Umarız onu gerçekten seven 'adam gibi bir adam' vardır hayatında.