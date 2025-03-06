'Boşuna çalışmam, kazancım beni tatmin etmeli' demişti... Parasını cebine koydu, sevgilisinin kollarına koştu

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Zaten şöhret konusunda belli bir noktaya ulaştıklarında onlara gelen teklifler de bu serveti ikiye bazen üçe katlayacak nitelikte oluyor.

İşte böyle attığı her adımla milyonlar kazananlardan biri de top model Gigi Hadid.

DAHA 30 YAŞINA BİLE GELMEDİ AMA MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Daha 29 yaşında olan Hadid, ilk gençliğinden bu yana moda dünyasında...

Bir yandan bakıldığında Mohamed Hadid gibi emlak sektöründe zengin olan bir iş insanının kızı olarak aslında hiç çalışmadan da yaşayabilirdi.

Ama emekli model annesi Yolanda Hadid'in de desteğiyle moda dünyasında kısa sürede epey bir yol kat etti.

Elbette Gigi'nin güzelliğini ve çalışkanlığını da atlamayalım.

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Durum böyle olunca Hadid, moda dünyasında geçirdiği yıllar içinde kendi başına 30 milyon dolarlık bir servet yaptı.

Daha yaşının genç olduğunu ve önünde çok uzun yıllar uzandığını düşünürsek emekli olduğunda hatırı sayılır bir servetin sahibi olacak.

Ama kendi sözlerinden anlaşıldığına göre Gigi Hadid de iş seçimi konusunda akıllı davranıyor.

One Direction üyesi Zayn Malik ile ilişkisinden 4 yaşında Khai adında bir kızı olan Gigi Hadid, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda "Eğer kızımı bırakıp gideceksem kazanacağım para beni tatmin etmeli" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmişti zaten.

Son dönemde oyuncu Bradley Cooper ile ciddi ilerleyen bir ilişki yaşayan Hadid, bu haftayı evinden, sevgilisinden ve kızından uzakta Paris'te geçirdi.

Bunun nedeni de Paris Moda Haftası'ydı. Ünlü bir firmanın defilesinde podyuma çıkan Hadid, yine her zamanki gibi göz kamaştırdı.

Hadid'in kazançla ilgili sözlerini hatırlayanlar da 'Demek ki Gigi küçük kızını uzakta bırakmasına değecek bir kazanç elde etti' yorumunu yaptı.

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Gigi Hadid, Paris Moda Haftası'ndan döndükten sonra ayağının tozuyla soluğu sevgilisi Bradley Cooper'ın yanında aldı. Onu üzerinde çalıştığı filmin setinde ziyaret eden Hadid, çıkışta yüzündeki gülümsemeyi saklayamadı.

Gigi Hadid, kızının babası Zayn Malik ile olaylı bir şekilde ayrıldı ayrılmasına ama ona iyi birer anne ve baba olmak için ellerinden geleni yapıyor ikisi de...

Hem Hadid'in hem de Malik'in hayatının merkezinde Khai var.

Minik Khai bazen annesinde bazen babasında kalıyor. Bunu da iş programlarına göre ayarlıyorlar Hadid'in anlattığına göre.

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Ünlü model, aile hayatıyla ilgili nadir açıklamalarından birini Porter dergisine yaptı. Anne olduktan sonra çalışma düzeninin nasıl değiştiğini anlattı.

Gigi Hadid anlattığına göre bir bebeği olmadan önce çalışma hayatı konusunda daha esnekti. Ama şimdi ifade etiğine göre daha akılcı davranmak zorunda.

Çünkü Zayn Malik ile yaptıkları ortak ebeveynlik anlaşması bunu gerektiriyor.

Gigi Hadid bu konuda "Sanırım eğer bir ebeveyn olmuşsanız daha akılcı davranmanız gerekir. Çünkü şimdi gerçekten de eskiden sahip olduğum zamanın yarısına sahibim. Kızım babasına gittiği zaman çalışabiliyorum. Çünkü sahip olduğum zaman bu kadar. Ve seçtiğim işler bu kadar zamanda yapılmalı, sonucu da tatmin edici olmalı.

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Gigi Hadid iki yıla yakın bir süredir oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile aşk yaşıyor. Cooher'ın Irina Shayk'tan dünyaya gelen kızı Lea ile Hadid ve Malik'in kızı Khai çoktan iyi arkadaş oldu. Söylenenlere göre iki sevgili ortak bir çocuk sahibi olmak için de önlerinde bir engel görmüyor.