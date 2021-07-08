Gezi programı sunan Belma Belen kimdir, kaç yaşında? Belma Belen'in biyografisi

Belma Belen 17 Nisan 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ancak aslen İzmirli.



Belma Belen ilk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini de Ankara'da tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde sürdürdü. Üniversite eğitimden sonra sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı. Belma Belen, ilk olarak Flash TV'de daha sonra ise TGRT Haber kanalında program sundu. TGRT programlarından sonran Beyaz TV'ye geçen Belma Belen burada önce "Başkanlar Anlatıyor" isimli programı sundu.



Sonrasında ise gezi programına geçiş yapan Belma Belen şimdilerde Beyaz TV'de "Geziyoruz" programının sunuculuğunu yapmaktadır. "Belma Belen'le Geziyoruz" hafta içi her gün 15:30'da Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada