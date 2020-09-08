Gerzek Şaban nerede çekildi? İşte Gerzek Şaban filmi oyuncuları
Gerzek Şaban filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sevilen Türk filmleri televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Gerzek Şaban filminin kadrosunda Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Rıza Pekkutsal, Nejat Gürçen gibi isimler yer alıyor. Peki Gerzek Şaban nerede çekildi?
Gerzek Şaban filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Film, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Gerzek Şaban oyuncuları arasında usta oyuncu Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Reha Yurdakul gibi isimler bulunuyor.
GERZEK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin birçok sahnesi Zekeriyaköy’de çekilmiştir.
GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI
Gerzek Şaban filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Rıza Pekkutsal, Nejat Gürçen, Reha Yurdakul, Muhteşem Durukan, Arap Celal, Ülkü Özen yer alıyor.
GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU
Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman'ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman'ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman'ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman'ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi'nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.
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