×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Gerilim artıyor: Alya benim karım olacak!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 11:33

Kanal D’nin AyNA yapım imzalı dizisi ‘Uzak Şehir’in yeni bölümü çarpıcı sahneleriyle dikkat çekiyor. Bölümde Cihan ve Alya arasındaki gerilim giderek artarken, Sadakat’in sert tavrı tansiyonu iyice yükseltiyor. Cihan’ın “Alya benim karım olacak!” sözleri şaşırtırken Alya’nın gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor.

Haberin Devamı

“BENİMLE EVLENMEYE KARARLI MISIN?”

Cihan’ın Alya’yı evlenmeye ikna etme çabalarken Demir Baybars’ın Alya’ya şartı merak uyandırıyor. Alya’nın oğluna sarıldığı anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatırken, Alya’nın Cihan’a “Benimle evlenmeye kararlı mısın?” sorusu ise seyirciyi sabırsızlandırıyor.

Gerilim artıyor: Alya benim karım olacak

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Haberin Devamı

Gerilim artıyor: Alya benim karım olacak

Uzak Şehir’ her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

BAKMADAN GEÇME!