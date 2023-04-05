Gerçekleri öğrenince sinir krizi geçirdi!

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Dizinin yeni bölümünde;

Boşanma duruşması için adliyeye gitmeye hazırlanan Türkan'a Rüçhan Hanım engel oldu.

TÜRKAN, BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

Boşanmanızı ben istemiştim ama bu vebali taşıyamam

Habersizce valizini alıp Korman malikanesine gelen Sevilay, Özer ile konuştu.

Amacının Mustafa'ya yakın olmak olduğunu söyleyen Sevilay, ilerleyen hastalığından ilk kez bahsetti.

SEVİLAY AMANSIZ HASTALIĞINI İTİRAF ETTİ

Çaresizce ölümü beklemek çok zor

Rüçhan'ı ele veren kişinin Özer Bey olduğunu öğrenen Sadık, şüphelendiği karısı Nesrin'den özür diledi.

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Üzerine atılan suçtan kurtulmak isteyen Nesrin, Rüçhan Hanım ile yüzleşmek için Türkan'ın evine gitti.

Sizi bu hale getiren, yuvanızı yıkan ben değilim kocanız Özer Bey... En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Aynı yerdne kırılıyoruz ama birbirimize teselli olamıyoruz...

Annesini Özer ile sohbet ederken gören Mustafa, annesinin bir süre malikanede misafir olacağını öğrenince sinirlendi.

Ben o kadar geniş bir adam değilim, kimse kusura bakmasın!

Annesinin sinir krizi geçirdiğini haber alan Somer, Türkan'ın evine koştu. Somer, annesini ihbar eden kişinin babası olduğunu öğrendi.

Türkan, öfkeyle babasından hesap sormaya giden Somer'e engel olmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.

Somer'i ortamdan uzakşatıran Mustafa, konuşmalarıyla abisine olacakların sinyallerini verdi.

Yarın öbür gün senin annen, benim annem derken yine çarşı pazar karışır bakarsın ama ben hep senin yanındayım...

Serdar'ı geri kazanmak için istediği bütün şartları tek tek yerine getiren Dönüş, son olarak radyo programına telefonla bağlanıp onu ne kadar sevdğini söyledi.

Dönüş'ün itirafını dinleyenler arasında annesi, amcası, halası ve eniştesi de vardı.

DÖNÜŞ'TEN SERDAR'A İLAN-I AŞK

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Derya'nın yokluğuna daha fazla dayanamayan Mustafa, ilk fırsatta Derya'nın yanına gitti.

Annemin duygusal oyunlarına düşmeyeceğim artık, ben seni bırakmayacağım Derya...

Sevgilisine en inandığı anda terk edilen Derya, Mustafa'yı reddetti.

Ayla'dan Rüçhan Hanım'ın ilaçlarını isteyen Türkan, ona eve dönüşün sinyallerini verdi. Ayla ise Türkan'ı şoke eden gelişmeden bahsetti.

Sevilay Hanım topladı eşyalarını Özer Bey'in evine geldi...

Annesiyle konuşup gerçekleri öğrenen Somer, Nesrin'in evine giderek ondan özür diledi. Kayınvalidesinin ayrılmaları konusundaki kararlılığını gören Somer, evden üzgün ayrıldı.

Ayla'dan duyduklarının ardından Özer'i evinde ziyaret eden Türkan, bahçede Sevilay ile karşılaştı. Rüçhan'a yapılan haksızlığa susmayan Türkan, ağır konuştu:

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"Rüçhan Hanım yıllarca ailesini korumak için uğraştı, yöntemi yanlıştı sadece. Şuanda karşımda oğlu için mücadele eden güçlü bir anne değil, hırsına yenilmiş aciz bir kadın var ve bu kadın bir gün bu yaptıklarından utanacak. İnsan içine çıkmaya yüzü kalırsa tabii..."

Malikaneden çıkmak üzereyken sokağın başında Somer'in arabasını gören Türkan, Rüçhan Hanım'a yakalandı.

Somer'den imza almak için eve gelen Şule, Türkan'ı kıskançlık krizine soktu.

SOMER, TÜRKAN'I KISKANDIRDI

Somer'i kaldığı otelde ziyaret etmek için evden çıkan Türkan, komşusunun sözlü tacizine uğradı. Korku ve panikle otele giden Türkan, Somer'in odada Şule ile birlikte olduğundan şüphelendi.

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TÜRKAN, SOMER'E BASKIN YAPTI

Dizinin final sahnesinde;

Rüçhan'ın eve döneceğini öğrenen Türkan, annesine engel olması için Somer'e Sevilay'ın malikaneye yerleştiğini söyledi.

SOMER'İN GÖZÜ DÖNDÜ

Öfkeden deliye dönen Somer, soluğu babasının yanında aldı.

Özer'in boğazına yapışan Somer'i Rüçhan ve Selçuk durdurdu. Sevilay'ı karşılarında gecelikleriyle gören anne-oğul şoke oldu.

Öte yandan Türkan'ın evde yalnız olmasını fırsat bilemn komşusu kapısına dayandı.

TÜRKAN'IN BAŞI BELADA

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN 45. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN