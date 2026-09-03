Gerçek sanatçının çizgisi olur

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* Üzerinde çalıştığınız yeni projeler var mı Gül Hanım?

- Projeler her zaman var, ancak bazı projeler sponsorsuz hayata geçirilemiyor. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. 90’lardan bir cover çalışması yapacağım. Ayrıca kendi şarkılarımdan birini yeni bir düzenlemeyle yeniden yorumlayacağım. Bunun yanı sıra yeni bir şarkı da geliyor.

* Sizi en çok heyecanlandıran hangisi?

- Bir-iki yeni proje var... Benim hayatımda hiçbir iş kolay olmadı. Yaklaşık 20 yıldır kendi projelerimle ilgili defalarca el sıkıştım, fakat sonrasında gerçekleşmeyecek durumlarla karşılaştım. “Atı bulurum, meydan gider; meydanı bulurum, at gider.” Ama iyi bir rodeocu olmak da kolay değildir.

* Yakın dönem için başka neler planlıyorsunuz?

- Son çıkardığım “Mor Hicranlar” single’ı 2.5 milyon izlemeye doğru gidiyor. Üstelik bu tür şarkıların zorlandığı bir dönemde. Şimdi “Affedemem Seni” şarkım çok isteniyor. Harika bir düzenlemeyle Selim Çaldıran’la çalışmalara başlayacağız. Onun dışında sahnelere dönüyorum. Ayrıca çok sevdiğim bir erkek vokalle birlikte konser serimiz olacak. Bakalım hayat bize neler gösterecek... Benim “Hayat” şarkım gibi; “Hayat bazen alır, bazen verir.”

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SOSYAL MEDYAYI ÖLÇÜLÜ KULLANMAK GEREK

* Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası. Sizce sanatçıların sosyal medyayla ilişkisi nasıl olmalı?

- Sosyal medyanın olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Gerçek sanatçıların bir çizgisi olur. Sadece haber olmak için abuk sabuk durumların içinde yer almazlar. Haberin iyisi de vardır, kötüsü de. Bana göre kötü olanlara uyum sağlamak, sanatçılara sunulmuş bir lütuf değildir.

* Günümüzde sanatçıların yalnızca yaptıkları işle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalması bekleniyor. Bu durum sizce sanatın üretim sürecini nasıl etkiliyor?

- Sosyal medyanın etkisi çok büyük, ancak doz aşımı da oldukça fazla. İnsanları bıktırmadan, ölçülü kullanmak gerekiyor. Ben Instagram’ı kullanıyorum. Bu meslek için en uygun mecranın Instagram olduğunu düşünüyorum.

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* Sosyal medyada gündem olan eleştiriler ve yorumlar sizi etkiliyor mu? Olumsuz yorumlarla başa çıkma yönteminiz nedir?

- Eleştiriyi yapan kişiye bakmak gerekiyor. Güven veren, bilgili ve donanımlı kişilerden gelen eleştiriler benim için değerlidir. Ancak diğer yorumlar yok hükmündedir.

OMURGAMA VE KARAKTERİME GÜVENİRİM

* Güzellik ve zarafetinizle dikkat çekiyorsunuz. Sizce bir kadının gerçek zarafeti nereden geliyor?

- Bir kadının zarafeti; duruşundan, farkındalığından, bakışlarından ve beden dilinden hemen anlaşılır. Yürüyüşü de önemlidir. Bir de zevk sahibi olmak ve her şeyin dozunu iyi ayarlamak gerekir. Bizde bu konuda biraz sorun var. Oysa “az, çoktur”. Taşıma suyla değirmen dönmez.

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* Günümüzde kadınların sanat, moda ve sosyal yaşam alanlarında daha görünür olması hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Kadınlar artık her yerde. Okuyorlar, üretiyorlar ve başarıyorlar. Kadın sporcularımıza baktıkça büyük gurur duyuyorum.

* Sanat dünyasında güncel trendleri takip ederken kendi tarzınızı ve özgün kimliğinizi nasıl koruyorsunuz?

- Her konuda kendi omurgama ve karakterime güvenirim.

O TEKLİF HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU

* Kariyerinizi veya hayatınızı değiştiren dönüm noktası neydi?

- TRT’den, Uğur Dündar’la birlikte sunacağım “İşte Cumartesi” programı için teklif almam, benim için bir dönüm noktası oldu. Teklif doğrudan onlardan gelmesine rağmen üç sınava girdim. Dokuz prodüktör ve TRT müdürünün firesiz oylarıyla seçilmem benim için tam bir liyakat durumuydu. Böylece, bir bankanın reklam yüzü ve konservatuvar öğrencisiyken sunuculuk hayatım başladı. TRT’de 10 yıl boyunca cumartesi programları sundum. “İşte Cumartesi”, “Cumartesi 13”, “Gençlik Penceresi” ve “Cumartesi Gecesi” gibi programlarda görev aldım. Antalya Festivali’ni üç kez sundum. Önemli festivallerin sunucusuydum.