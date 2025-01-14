Gerçek mutluluğu en sonunda onun kollarında buldu… ‘Sanki büyük ikramiyeyi tutturmuş gibi’

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Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, bir süredir gizlice aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle geçtiğimiz aralık ayının hemen başında el ele yakalanmıştı.
AŞK TATİLLERİ BİTMEK BİLMEDİ
İlişkileri ortaya çıkınca aşkını Instagram hesabından da ilan etmekte bir sakınca görmeyen Alessandra Ambrosio bir süredir ünlü Avustralyalı mücevher tasarımcısı Buck Palmer’la kendi memleketi olan Brezilya’da tatil yapıyor.
Gittikleri her yerde el ele ve dudak dudağa görüntülenen taze aşıklar kış mevsiminin en sert günlerini bol bol güneşlenip denize girerek ve Rio de Janeiro sokaklarında gezerek geçiriyor.
ONA HERKES "PİYANGO KAZANMIŞ" GİBİ BAKIYOR
Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Alessandra Ambrosio için yakın çevresi sonunda hayatının aşkını buldu yorumları yaparken sevgilisi Buck Palmer’a da herkes “büyük ikramiyeyi tutturdu” gözüyle bakmaya başlamış.
Aslında adı ünlü modelle yaşadığı aşkla duyulan Buck Palmer ünlüler dünyasına özellikle de podydumun ünlü güzellerine uzakta bir isim sayılmaz.
ARKADAŞININ ESKİ ENİŞTESİ
Palmer bir dönem bir başka ünlü model Ashley Hart'la evlenmiş, bu evlilik iki yıl içinde, 2017’de sonlanmıştı. Palmer’ın eski karısı Ashley Hart tıpkı Alessandra Ambrosio gibi Victoria’s Secret modeli olarak yıllarca podyumda yürümüş olan Jessica Hart’ın kız kardeşi.
Alessandra Ambrosio’nun Jessica ve Ashley Hart kardeşlerle arkadaş olduğu da biliniyor.
Ashley Hart Buck Palmer’dan boşandıktan sonra “Kalbim kırık, 30’umdan önce boşanmış olabileceğimi asla hayal edemezdim” demişti.
FOTOĞRAFLARA BAKILIRSA AŞK BAŞLAYALI ÇOK OLMUŞ...
Alessandra Ambrosio ve Buck Palmer ilk olarak geçen aralık ayında Miami’deki bir davette el ele ortaya çıkmış sonra da ünlü model sevgilisinin doğum gününü Instagram’dan paylaştığı bir videoyla kutlarken ona olan aşkını ilan etmişti.
Bir dizi fotoğrafın birleştirilmesiyle yapılmış videodaki görüntülerin bolluğuna bakılırsa ikili baş başa fotoğraflar çekmeye başlayalı da epey olmuştu…
"ÇOCUKLAR TAMAM DEDİYSE BU İŞ OLUR"
Yakın çevresi taze aşıkların arasında çok güçlü bir bağ olduğunu ve Alessandra Ambrosio’nun Buck Palmer’la ömürlük bir mutluluk hayali kurduğunu söylüyor.
Yıldız ismin sevgilisini 16 yaşındaki kızı Anja ve 12 yaşındaki oğlu Noah ile de çoktan tanıştırdığı ve onların onayını da aldığı iddia ediliyor: “Onlar bu konuda Alessandra’nın en sert eleştirmenleri ve annelerine karşı çok korumacılar. Çocuklar onayladıysa bu iş tamamdır”.