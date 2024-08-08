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Gerçek hayattan bir aile hikayesi: Annem Hakkında

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#Annem Hakkında#Burak Dakak#Kadir Çermik
Gerçek hayattan bir aile hikayesi: Annem Hakkında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 09:11

KADİR Çermik, başrolünü Burak Dakak’la üstlendiği “Annem Hakkında” filmiyle ilgili konuştu.

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Çekimleri tamamladıklarını dile getiren oyuncu, bir aile hikâyesini anlatan film için şöyle dedi:

“Aile, evrensel bir meseledir. Baba-oğul çatışmaları, anne-kız zıtlaşmaları kültüre göre değişse de varlığını sürdürür. Drama türü de bu sorunlara derinlikli şekilde değinir. Soner Sert, bunları göz önünde bulundurarak güzel bir aile hikâyesi anlatıyor. Gerçek hayatın içinden sahici karakterler yazmış. Keyifle çalıştık.”

Soner Sert’in yazıp yönettiği filmde Yurdaer Okur, Başak Daşman, Name Önal, Sahra Şaş, Işıknaz Özedgü ve Gürsu Gür de rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle:

Kalabalık bir aile, genç bir kadının ölümünün beşinci yılında mevlit okutmak ister. Kadının oğlu, eski kocası, abisi, yengesi ve kız kardeşinin bir araya geldiği buluşmada hiç hesapta olmayan tartışmalar yaşanacaktır.

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#Annem Hakkında#Burak Dakak#Kadir Çermik

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