Gerçek baba oğul sandılar

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Filmde Burak Hakkı ile baba oğulu canlandıran Berat Efe Parlar, çekimlerde görenlerin onları gerçek baba oğul sandığını söyledi. Parlar, “Burak abiyle beni gerçek baba oğul zannedenler oldu çekim aşamalarında. Kendisi çok iyi biri. Beni ve arkadaşlarımı sözleri ve davranışlarıyla çok rahatlattı. Oyunculuk tüyoları verdi ve bizleri motive etti” dedi. Beş afacanın bir AVM’de yaşadığı hırsızlık olayına karışmalarının aksiyon ve komedi dolu hikâyesini anlatan Film 4 Şubat’ta beyazperdedeki yerini alacak.